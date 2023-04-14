«Вологда-Чеваката» вышла в финал женской Суперлиги
В ответном матче 1/2 финала вологодские баскетболистки на своём паркете принимали действующих на тот момент чемпионок турнира - «Динамо-Фарм» из Курска. Матч, как и положено решающим играм, получился крайне нервный и малорезультативный.
Гости с первых минут вышли вперёд, поведя в счёте 2:0 и 4:2. Но затем хозяйки паркета смогли перехватить ход игры, и повести в пять очков (11:6). В дальнейшем курянки ещё дважды смогли сравнять счёт. Первая четверть, самая результативная в матче, завершилась пусть и с минимальным, но преимуществом «Чевакаты» - 15:14. Если первая десятиминутка была самой результативной, то вторая четверть получилась самой не результативной. Команды на двоих за десять минут не смогли набрать и двадцати очков (8:9), уйдя на большой перерыв при равенстве на табло - 23:23.
Игра во второй половине матча не изменилась, правда в середине четвертой четверти "пчёлкам" удалось добыть комфортного для себя преимущества в 7 очков (39:32). Но и это отставание гости не только отыграли, а даже смогли выйти вперёд, за минуту до конца основного времени матча поведя в счёте - 43:45. Последняя минута матча получилась крайне нервной, с большим количеством тайм-аутов и пробитием штрафных. Атакующий защитник «Чевакаты» Анастасия Сущик в последние 6 секунд матча 4 раза пробивала с линии штрафной, принеся победу своей команде 47:45.
По 12 очков в матче заработали Анастасия Сущик и Мария Канищева, 10 у Екатерины Генадиевой.
Подопечные Виктора Данилова впервые в своей истории вышли в финал Суперлиги, где сыграют с «МБА-2». Вторая и четвертая команда регулярного сезона начнут финальную серию в Москве, 21 апреля, второй игра - 25 числа пройдёт в Вологде и при необходимости третья встреча состоится также в столице 29 апреля.
«Вологда-Чеваката» вышла в финал женской Суперлиги
«Вологда-Чеваката» вышла в финал женской Суперлиги
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