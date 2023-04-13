Лекция про английскую королеву Елизавету II пройдет в Вологде 18 апреля

Лекция «Как любовь меняла ход истории Великобритании» пройдет в Вологде 18 апреля в рамках общественно-культурного проекта «Лекторий».

– 21 апреля Елизавета II отметила бы 97 лет. Елизавета II – не только символ Великобритании, но и феномен целой эпохи. За время правления королева пережила распад Британской империи, холодную войну, первый выход человека в космос, появление Интернета. В канун Дня Рождения Елизаветы II поговорим о любви в жизни королевской семьи, о вечном выборе монархов между долгом и сердцем, – говорится в анонсе мероприятия.

Прочтет лекцию Александра Серебрякова, политолог, обозреватель новостей о Британской королевской семье. Она расскажет о судьбоносных драмах британской короны:

Отречение от престола Эдуарда VIII ради американки Уоллис Симпсон;

Запретная любовь принцессы Маргарет и Питера Таусенда;

Любовный треугольник принцессы Дианы, принца Чарльза и Камиллы Шанд;

Скандальный брак принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

Помимо этого, лектор расскажет о сериале «Корона» и как восприняла его королевская семья; за что в Британии критикуют этот сериал и как создателям удается балансировать между правдой и вымыслом.

Лекция состоится 18 апреля. Общий сбор: 18:30. Начало лекции: 19:00 в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда. Марии Ульяновой, 1, 3-й этаж.

Вход платный. Также необходима предварительная регистрация по ссылке.

Возрастные ограничения: (12+).