Лекция про английскую королеву Елизавету II пройдет в Вологде 18 апреля

13.04.2023 [Культура]

Лекция «Как любовь меняла ход истории Великобритании» пройдет в Вологде 18 апреля в рамках общественно-культурного проекта «Лекторий».

– 21 апреля Елизавета II отметила бы 97 лет. Елизавета II – не только символ Великобритании, но и феномен целой эпохи. За время правления королева пережила распад Британской империи, холодную войну, первый выход человека в космос, появление Интернета. В канун Дня Рождения Елизаветы II поговорим о любви в жизни королевской семьи, о вечном выборе монархов между долгом и сердцем, – говорится в анонсе мероприятия.

Прочтет лекцию Александра Серебрякова, политолог, обозреватель новостей о Британской королевской семье. Она расскажет о судьбоносных драмах британской короны:

  • Отречение от престола Эдуарда VIII ради американки Уоллис Симпсон;
  • Запретная любовь принцессы Маргарет и Питера Таусенда;
  • Любовный треугольник принцессы Дианы, принца Чарльза и Камиллы Шанд;
  • Скандальный брак принца Гарри и актрисы Меган Маркл.

Помимо этого, лектор расскажет о сериале «Корона» и как восприняла его королевская семья; за что в Британии критикуют этот сериал и как создателям удается балансировать между правдой и вымыслом. 

Лекция состоится 18 апреля. Общий сбор: 18:30. Начало лекции: 19:00 в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда. Марии Ульяновой, 1, 3-й этаж.

Вход платный. Также необходима предварительная регистрация по ссылке.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: лекция, Великобритания, королева Елизавета, культура, сериалы, история

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