В Вологодской области активизировались клещи

13.04.2023 [Общество]

В Вологодской области на две недели раньше обычного начался сезон активности клещей, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее NewsVO сообщал со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, что первый случай присасывания клеща был зарегистрирован 7 апреля в Сокольском районе, но, по данным пресс-службы правительства области, сезон начался 3 апреля.

«Первые семь случаев укусов клещей зарегистрировали в Вологде, в Бабаевском, Белозерском, Нюксенском, Сокольском и Усть-Кубинском округах, в четырёх из них пострадали дети. Присасывание членистоногих произошло на дачных участках и в неустановленных местах», — говорится в сообщении.

Трое обратившихся, в том числе двое детей, были привиты от клещевого энцефалита. Остальные дети, не прошедшие иммунизацию, получили экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином.

Тэги: клещи

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