В Вологодской области зарегистрирован первый за год случай укуса клеща

08.04.2023 [Общество]

В Сокольском районе Вологодской области зарегистрирован первый за текущий год случай присасывания клеща, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Инцидент произошёл 7 апреля. В 2022 году так рано случаи укусов клещей не регистрировались. По результатам многолетних наблюдений, наибольшую активность клещи проявляют в мае–июне.

Ведомство напоминает, что медицинские организации региона проводят вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита. На 7 апреля 2023 года в области привито 37 000 человек, включая 14 000 детей в возрасте до 17 лет.

Тэги: клещи, роспотребнадзор

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