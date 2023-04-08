В Вологодской области зарегистрирован первый за год случай укуса клеща

В Сокольском районе Вологодской области зарегистрирован первый за текущий год случай присасывания клеща, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Инцидент произошёл 7 апреля. В 2022 году так рано случаи укусов клещей не регистрировались. По результатам многолетних наблюдений, наибольшую активность клещи проявляют в мае–июне.

Ведомство напоминает, что медицинские организации региона проводят вакцинацию против клещевого вирусного энцефалита. На 7 апреля 2023 года в области привито 37 000 человек, включая 14 000 детей в возрасте до 17 лет.