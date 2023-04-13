Специальный автобус будет собирать вторсырье в Вологде 23 апреля

13.04.2023 [Общество]

Специальный экоавтобус будет собирать вторсырье в Вологде 23 апреля.

– Автобус будет передвигаться по разным районам города по заранее определенному графику и принимать у жителей пластик, стекло, макулатуру и другие перерабатываемые отходы, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Экоавтобус начнет свой путь в 11:00 на площади Революции, где в этот день будет проходить фестиваль «Экопарк».

  • С 11:30 до 12:30 автобус примет вторсырье у вологжан во Фрязиновском парке: на площадке между магазинами «Магнит» и «Пятерочка».
  • С 13:00 до 14:00 автобус можно застать у Дворца спорта на улице Конева.
  • С 14:30 до 15:30 сдать вторсырье в экоавтобус можно по адресу: Вологда, улица Возрождения, 82, на автостоянке за магазином «Макси».

Сообщается, что экоавтобус будет работать в рамках III Международного форума «Экология: город, экономика, люди, который пройдет в Вологде с 22 по 28 апреля.

В программе форума в этом году: 

  • Международная научно-практическая конференция «Экология и общество: баланс интересов», кейс-платформа, где представят опыт развития парковых территорий, вертикального озеленения, раздельного сбора мусора, продвижения экопривычек в молодежную среду; 
  • официальное начало работы проекта «Карта жителя Вологды»;
  • посадки деревьев; 
  • книжные фримаркеты; 
  • фестиваль зеленого документального кино и многое другое. 

Напомним, акции по сбору вторсырья пройдут в Вологде 15, 22, 15 и 27 апреля.

Тэги: вторсырье, сортировка, мусор

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