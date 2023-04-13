В Вологде 23 апреля состоится большой «Экопарк» на площади Революции

13.04.2023 [Общество]

В рамках III Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди» 23 апреля состоится большой «Экопарк» на площади Революции. В рамках него такие экологические организации, как ОЗЖ «Велес», «ЭкоЛогика» и экологическое движение «ЭкоБессрочка» примут вторсырье.

«Приглашаем всех вологжан присоединиться и поучаствовать в масштабном „Экопарке“. В этот день на площади будет работать ряд интерактивных площадок. Например, благотворительная ярмарка-продажа от организации „Круговорот“, игрушечный своп (обмен игрушками) и фримаркет от „ЭкоБессрочки“. Также горожан ждет буккроссинг, мастер-классы для детей и многое другое. Напомню, что экологические фестивали „Экопарк“ проходят в Вологде несколько раз в месяц. Уже проведено 47 „Экопарков“ и собрано порядка 55 тонн вторсырья», — рассказала начальник Управления молодежной политики Администрации города Вологды Яна Филиппова.

На «Экопарке» жители смогут познакомиться с работой экологических волонтерских организаций и сдать вторсырье на переработку. Особенностью проекта станет экоавтобус. Он будет курсировать по разным районам города по заранее определенному графику и принимать у жителей пластик, стекло, макулатуру и другие перерабатываемые отходы.

Старт экоавтобуса запланирован на 11.00 с площади Революции. С 11.30 до12.30 он будет ждать вологжан во Фрязиновском парке (площадка между магазинами «Магнит» и «Пятерочка»), с 13.00 до 14.00 будет находиться у Дворца спорта на ул. Конева и с 14.30-15.30 — на ул. Возрождения, 82 (автостоянка за магазином «Макси»).

Международный экологический форум «Экология: город, экономика, люди» пройдет в Вологде в третий раз с 22 по 28 апреля. В рамках него пройдет Международная научно-практическая конференция «Экология и общество: баланс интересов», будет работать кейс-платформа, где представят опыт развития парковых территорий, вертикального озеленения, раздельного сбора мусора, продвижения экопривычек в молодежную среду. На экофоруме дадут официальный старт реализации проекта «Карта жителя Вологды». Также запланированы посадки деревьев, книжные фримаркеты, фестиваль зелёного документального кино и многое другое.

Впервые экофорум прошел в Вологде в 2021 году, тогда на нем представили концепцию «ЭкоВологда», идея которой — сделать Вологду самым экологически чистым городом до 2030 года. В 2022 году также в рамках форума Вологда представила первый в России муниципальный Экологический стандарт.

Тэги: Экология, экопарк

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