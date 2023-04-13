Для 7,5 тысяч жителей Никольского округа стал доступен высокоскоростной интернет

13.04.2023 [Новости компаний]

Оператор улучшил покрытие и ускорил мобильный интернет в городе Никольскe, расположенном на юго-востоке Вологодской области. Высокоскоростной и 4G-интернет стали доступны для более 7,5 тысяч жителей. Теперь абоненты компании, проживающие в отдалении от столицы региона, могут пользоваться всеми необходимыми цифровыми сервисами на максимальных скоростях.

Новая инфраструктура связи работает в диапазонах LTE, обеспечивая увеличенную дальность радиопокрытия и высокие скорости передачи данных. Акцент в процессе апгрейда сети был сделан на тех локациях, где требовались улучшения. В зону стройки вошел микрорайон, где расположены объекты социального значения: районная больница, магазины, хлебозавод, школа. Цифровые улучшения затронули улицы Володарского, Красную, Яшина, Павлова, Садовую и др. Скорость интернета увеличилась в жилых кварталах с малоэтажной частной застройкой, где проживает несколько тысяч человек.

«Развитие телекоммуникаций повышает качество жизни в небольших городах, предоставляет возможности для пользования современными цифровыми сервисами, для удаленной работы и учебы. Мобильная связь для жителей небольших городов — альтернатива проводному интернету. При формировании планов по расширению покрытия мы стараемся максимально закрыть белые пятна и охватить сетью небольшие населенные пункты, чтобы предоставить нашим абонентам, живущих в разных уголках нашей области, одинаковые условия», — комментирует Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологодской области.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор №1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуется 75,3 млн клиентов.

Тэги: Никольск, Интернет, Мегафон

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