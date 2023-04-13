Вологодские баскетболистки вышли в четвертьфинал Первенства России среди юниорок до 18 лет.
Матчи проходят в подмосковном Покровском с 7 по 16 апреля. Проиграв два первых матча с суммарной разницей «-118», в 3-м туре команда Александра Ермольского взяла верх над Самарской областью (68:45), но затем крупно проиграла Свердловской области-1. Перед матчами среды «красно-чёрные» находились на последней строчке и все равно попали в плей-офф. Более того, смогли занять 3-е место!
Рывок, оказавшийся решающим, вологодские юниорки во встрече с Санкт-Петербургом-2 организовали еще в стартовой четверти. Они уступали 2:5, однако затем набрали 12 очков подряд. И, как оказалось, достойного ответа у петербурженок так и не нашлось. В середине второго периода после попадания Варвары Посоховой дистанция между командами увеличилась до 16 очков (29:13), а на 27-й минуте Вероника Максимова довела разницу до максимальных «+17» — 45:28. За 3 минуты до финальной сирены петербурженки смогли заметно сократить отставание — лишь 52:47. Однако после двух штрафных Посоховой и меткого трехочкового Екатерины Алексеевской двузначный перевес был восстановлен. Матч завершился со счётом 58:47 в пользу вологодской команды.
В ¼ финала сборная Вологодской области сыграет против второй команды Москвы. Матч пройдёт завтра.
Вологодские баскетболистки вышли в четвертьфинал Первенства России среди юниорок
Вологодские баскетболистки вышли в четвертьфинал Первенства России среди юниорок до 18 лет.
Похожие новости
«Вологда-Чеваката» сыграет с курским «Динамо-Фарм» в полуфинале женской баскетбольной Суперлиги.
Первый матч пройдёт в Курске
«Вологда-Чеваката» вышла в полуфинал баскетбольной суперлиги
Соперник команды по полуфиналу определится чуть позже
Одну победу в трех матчах одержали вологодские баскетболистки во втором туре финального этапа за 5-8 места чемпионата Высшей лиги
Матчи, как и в предыдущем туре, прошли в Челябинске с 17 по 19 марта
Команда из Великого Устюга вышла Суперфинал Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»
Финал регионального этапа прошел в Архангельске с 14 по 18 марта
Двух очков не хватило команде «Вологда-Чеваката» для победы в седьмом туре второго группового этапа баскетбольной Суперлиги
Матч завершился со счетом 57:55 в пользу «Казаночки»
«Чеваката» в овертайме сломила сопротивление московской «МБА-2»
Игра восьмого тура второго группового этапа баскетбольной Суперлиги прошла накануне
«Вологда-Чеваката» на выезде разгромила «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга
Вологжанки выиграли три четверти из четырех, добившись в итоге победы с разгромным счётом 60:43
«Вологда-Чеваката» никак не может найти свою игру на втором этапе женской баскетбольной Суперлиги
"Чевакатки" с первого места, на котором они начинали второй групповой этап, спустились уже на четвертое
«Вологда-Чеваката» никак не может одержать победу на втором групповом этапе баскетбольной Суперлиги
Накануне вологжанки на выезде встречались со столичным «МБА-2»
«Вологда-Чеваката» дома уступила «УГМК-Юниор»
Матч завершился со счётом 61:76 в пользу гостей из Екатеринбурга
Баскетбольный клуб «Вологжанка-Вологда регион» дважды проиграла одному из лидеров Высшей лиги
Матч прошли в областной столице 14 и 15 февраля