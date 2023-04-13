Вологодские баскетболистки вышли в четвертьфинал Первенства России среди юниорок

13.04.2023 [Спорт]

Вологодские баскетболистки вышли в четвертьфинал Первенства России среди юниорок до 18 лет.

Матчи проходят в подмосковном Покровском с 7 по 16 апреля. Проиграв два первых матча с суммарной разницей «-118», в 3-м туре команда Александра Ермольского взяла верх над Самарской областью (68:45), но затем крупно проиграла Свердловской области-1. Перед матчами среды «красно-чёрные» находились на последней строчке и все равно попали в плей-офф. Более того, смогли занять 3-е место!

Рывок, оказавшийся решающим, вологодские юниорки во встрече с Санкт-Петербургом-2 организовали еще в стартовой четверти. Они уступали 2:5, однако затем набрали 12 очков подряд. И, как оказалось, достойного ответа у петербурженок так и не нашлось. В середине второго периода после попадания Варвары Посоховой дистанция между командами увеличилась до 16 очков (29:13), а на 27-й минуте Вероника Максимова довела разницу до максимальных «+17» — 45:28. За 3 минуты до финальной сирены петербурженки смогли заметно сократить отставание — лишь 52:47. Однако после двух штрафных Посоховой и меткого трехочкового Екатерины Алексеевской двузначный перевес был восстановлен. Матч завершился со счётом 58:47 в пользу вологодской команды.

В ¼ финала сборная Вологодской области сыграет против второй команды Москвы. Матч пройдёт завтра.

Тэги: баскетбол

ТОП НЕДЕЛИ

Владельцев собак в Вологде обяжут убирать за своими питомцами на улице
В ходе СВО погиб житель Грязовецкого округа
Роспотребнадзор проверил воду в Соколе после жалоб местных жителей
В ходе СВО погиб житель Великого Устюга
В центре Вологды уже год стоит в полуразобранном виде дом, который является предметом охраны исторического наследия
Начались работы по благоустройству площади у ЦУМа в Вологде
В Кадуе попала под поезд и погибла 13-летняя девочка
В Великом Устюге уровень воды достиг критической отметки
Вологодские депутаты обсудили на ПАСЗР вопрос об установлении административной ответственности за нарушение требований к содержанию домашних животных
В Шекснинском районе обнаружена свалка мертвых овец

Похожие новости

«Вологда-Чеваката» сыграет с курским «Динамо-Фарм» в полуфинале женской баскетбольной Суперлиги.

Первый матч пройдёт в Курске

772
0

«Вологда-Чеваката» вышла в полуфинал баскетбольной суперлиги

Соперник команды по полуфиналу определится чуть позже

1459
0

«Вологда-Чеваката» обыграла курское «Динамо-Фарм»

Впереди команды ждёт решающая часть сезона

793
0

Одну победу в трех матчах одержали вологодские баскетболистки во втором туре финального этапа за 5-8 места чемпионата Высшей лиги

Матчи, как и в предыдущем туре, прошли в Челябинске с 17 по 19 марта

1011
0

Команда из Великого Устюга вышла Суперфинал Школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет»

Финал регионального этапа прошел в Архангельске с 14 по 18 марта

1094
0

Двух очков не хватило команде «Вологда-Чеваката» для победы в седьмом туре второго группового этапа баскетбольной Суперлиги

Матч завершился со счетом 57:55 в пользу «Казаночки»

1157
0

«Чеваката» в овертайме сломила сопротивление московской «МБА-2»

Игра восьмого тура второго группового этапа баскетбольной Суперлиги прошла накануне

1030
0

«Вологда-Чеваката» на выезде разгромила «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга

Вологжанки выиграли три четверти из четырех, добившись в итоге победы с разгромным счётом 60:43

1534
0

«Вологда-Чеваката» никак не может найти свою игру на втором этапе женской баскетбольной Суперлиги

"Чевакатки" с первого места, на котором они начинали второй групповой этап, спустились уже на четвертое

1263
0

«Вологда-Чеваката» никак не может одержать победу на втором групповом этапе баскетбольной Суперлиги

Накануне вологжанки на выезде встречались со столичным «МБА-2»

957
0

«Вологда-Чеваката» дома уступила «УГМК-Юниор»

Матч завершился со счётом 61:76 в пользу гостей из Екатеринбурга

956
0

Баскетбольный клуб «Вологжанка-Вологда регион» дважды проиграла одному из лидеров Высшей лиги

Матч прошли в областной столице 14 и 15 февраля

925
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ВЦИОМ: Для телезрителей патриотизм - это уверенность в исключительности страны, а для пользователей сети - правда о своей стране
В 2022 году вологжане сняли наличным в банкоматах 201 млрд рублей
В Междуреченском округе сгорел гараж с техникой
Вологодские баскетболистки вышли в четвертьфинал Первенства России среди юниорок
В Вологодской области за сутки зарегистрировано четыре пала сухой травы
27% россиян готовы начать пользоваться цифровым рублем
В Вологодской области зарплаты оказались на 23% меньше, чем в среднем по стране
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

4155
0
12.04.2023 [БлогоVO]

Напомним, какой ценой далось нам это «Поехали!» и кто действительно герой, а кто так, чтобы награды носить и орать на каждом углу про «дедов»

294
0
11.04.2023 [Обзор Прессы]

«Я говорил себе: держись и пой!»

355
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика