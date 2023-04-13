Вологодские баскетболистки вышли в четвертьфинал Первенства России среди юниорок до 18 лет.



Матчи проходят в подмосковном Покровском с 7 по 16 апреля. Проиграв два первых матча с суммарной разницей «-118», в 3-м туре команда Александра Ермольского взяла верх над Самарской областью (68:45), но затем крупно проиграла Свердловской области-1. Перед матчами среды «красно-чёрные» находились на последней строчке и все равно попали в плей-офф. Более того, смогли занять 3-е место!



Рывок, оказавшийся решающим, вологодские юниорки во встрече с Санкт-Петербургом-2 организовали еще в стартовой четверти. Они уступали 2:5, однако затем набрали 12 очков подряд. И, как оказалось, достойного ответа у петербурженок так и не нашлось. В середине второго периода после попадания Варвары Посоховой дистанция между командами увеличилась до 16 очков (29:13), а на 27-й минуте Вероника Максимова довела разницу до максимальных «+17» — 45:28. За 3 минуты до финальной сирены петербурженки смогли заметно сократить отставание — лишь 52:47. Однако после двух штрафных Посоховой и меткого трехочкового Екатерины Алексеевской двузначный перевес был восстановлен. Матч завершился со счётом 58:47 в пользу вологодской команды.



В ¼ финала сборная Вологодской области сыграет против второй команды Москвы. Матч пройдёт завтра.