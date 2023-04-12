В центре Вологды уже год стоит в полуразобранном виде дом, который является предметом охраны исторического наследия

На улице Галкинской в Вологде уже год стоит в полуразобранном виде дом, который является предметов охраны исторического наследия города.

Жители дома, стоящего по соседству обратились в ЦУР Вологодской области, так как боятся, что историческое здание так и не восстановят.

«В 2022 году было обращение жильцов дома г. Вологды по ул. Галкинской д. 39 о сносе рядом стоящего дома номер 41. Было отвечено, что это бывший дом Лабзиной, является объектом культурного наследия и охраняется государством. Прошел год и никаких работ по восстановлению и охране дома нет. Он стоит полуразрушенный и видимо это место в центре города является очень лакомым кусочком для кого-то. И вполне может случиться пожар в остатках дома (как это бывало не раз.) А рядом жилой дом и строительство бизнес-центра, и могут пострадать невинные люди. Примите срочные меры и дайте ответ, что с домом 41 решено», — говорится в обращении.

В Центре управления регионом ответили, что здание не является объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия:

«В соответствии с постановлением Правительства области от 24 декабря 2018 года № 1200 указанное здание является исторически ценным градоформирующим объектом „Дореволюционный дом Татьяны Васильевны Лабзиной“ — средовая застройка, включенным в предмет охраны исторического поселения г. Вологды. Снос здания запрещен. Собственник здания обратился в суд с требованием признать не действующим указанное постановление Правительства в части включения дома по ул. Галкинская, 41 в перечень „Исторически ценные градоформирующие объекты. Средовая застройка“. Решением Вологодского областного суда от 02 декабря 2022 года дело № 3а-258/2022 в удовлетворении исковых требований отказано. По информации, имеющейся в Комитете, собственником в настоящее время разрабатывается проектная документация на проведение ремонтно-восстановительных работ.»

Ранее NewsVo писал, что в мае прошлого года жители Вологды сообщили, что прямо в центре города разбирают историческое здание. Дом на Галкинской, 41 сносят, несмотря на то что он охраняется государством. Снос здания удалось остановить, однако, он так и остался в полуразобранном виде.