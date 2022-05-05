В центре Вологды разбирают дом, который является предметом охраны исторического поселения

Жители Вологды сообщили, что прямо в центре города Вологды разбирают историческое здание. Дом на Галкинской, 41 сносят, несмотря на то что он охраняется государством.

О том, что дом начали разрушать сообщила в центр управления регионом 27 апреля жительница Вологды Татьяна Мартьянова

«Уважаемый ЦУР, ответьте пожалуйста, где узнать, кому принадлежит здание по ул. Галкинской, 41. Старое здание сносят и собираются что-то строить», — написала женщина.

В центре управления регионом ответили, что по информации Комитета по охране объектов культурного наследия области, в соответствии с постановлением Правительства области от 24 декабря 2018 года № 1200 «Об утверждении предмета охраны, границы территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения город Вологда» здание, расположенное по адресу г. Вологда, ул. Галкинская, д. 41 является исторически ценным градоформирующим объектом

«„Дореволюционный дом Татьяны Васильевны Лабзиной“ — средовая застройка, включенным в предмет охраны исторического поселения г. Вологды. Снос здания запрещен. В связи с невозможностью принятия иных мер реагирования в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2022 г. № 336 Комитетом будут направлены предостережения собственнику здания по адресу: г. Вологда, ул. Галкинская, 41 и собственнику земельного участка с кадастровым номером 35:24:202017:56 о недопустимости нарушения требований законодательства», — сообщил ЦУР в конце апреля.

Однако, разбор здания продолжился. 30 апреля Татьяна Мартьянова сообщила, что половина крыши снята, часть дома разрушена.

«И как сказали соседи, на днях был подогнан фургон и вывезено что-то из здания. К тому же, собственник вырубил все деревья на стороне дома с улицы — были прекрасные рябины, что тоже, очевидно, незаконно»

4 мая ситуация также осталась нерешенной.

«Сегодня, 4 мая рабочие разрушают крышу, вывозят из дома вещи. Просим принять немедленные меры по прекращению работ на этом объекте, запретить собственнику», — сообщила женщина, она сказала, что подходила к рабочим и те ответили ей, что дом не имеет исторической ценности и в марте 2022 года был исключен из списка исторически ценных.

В ЦУРе тем временем опровергли эту информацию, пояснив, что Комитетом по охране объектов культурного наследия в адрес собственника здания и законного владельца земельного участка, на котором идем строительство, выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, информация также направлена в прокуратуру города Вологды и УМВД России по городу Вологде. Однако, несмотря на все, дом продолжают разрушать.

На место выехали градозащитники движения "Настоящая Вологда".

По словам координатора НВ Ольги Смирновой, сейчас на здании представители Комитета и полиции общаются с представителями фирмы-подрядчика. Они называют это ремонтом. Уже снесена крыша по фасаду, разобрана половина второго исторического этажа. Представитель собственника говорит, что собственник — его мама. «Вы чего все усложняете», — говорит он.



Пока работы приостановлены. Полиция берет показания у Комитета и представителя мамы-собственника.