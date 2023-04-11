Паводок в Великом Устюге: затор в 20 км, передвижение на лодках и перекачка воды в затопленные деревни

Третьи сутки сохраняется затор льда на Малой Северной Двине на участке Аристово - Нокшино. Протяжённость затора льда около 20-22 км. Сегодня во второй половине дня ожидаются подвижки льда на участке Демьяново-Красавино и начало самостоятельного ледохода.



При продвижении ледохода вниз по течению, существует вероятность остановки ледохода на участке Выставка-Приводино (Архангельская область) и повышения уровней воды в районе г. Красавино до неблагоприятных отметок, и как следствие выход воды на пойму, сообщили в администрации Великоустюгского округа.

Ранее из-за подтоплений в округе более 100 детей были переведены на дистанционное обучение. Вода продолжает прибывать. Люди стали передвигаться по деревням на лодках. В основном это происходит за дамбой, которую построили для того, чтобы защитить Великий Устюг от наводнений. Но топит уже и Кузино, и Аристово, деревни, которые находятся на другом берегу от Великого Устюга. В Кузино по-прежнему подтоплены 5 дворовых территорий и перелита дорога к переправе.

Всего в Великоустюгском округе остаются подтопленными 8 населенных пунктов. Вода прибывает, а власти откачивают воду в Великом Устюге на придомовых участках жителей улицы Заовражской и переулка Заовражный. Там практически ежегодно подтапливает талыми водами. Водоотводные траншеи не всегда справляются со своей задачей. Жители затопленных территорий возмутились — воду перекачивают в поле за дамбой, где итак ее много.

«Данные работы никак не сказываются на ситуации за дамбой. Важно знать и понимать, что при уровне воды в 7 метров влияние перекачиваемой воды составляет лишь 0,02 миллиметра при круглосуточной работе насосов. А их включают лишь на время, чтобы откачать воду с небольшой территории», — ответили возмущенным жителям в администрации округа.

Тем временем, жители деревень, которые не защищены дамбой от паводка, передвигаются на лодках.

Строительство противопаводковой дамбы и земляного вала завершилось в Великом Устюге в ноябре 2022 года. Областные власти заявили тогда, что сооружения полностью защитят город от наводнений.

По проекту протяженность земляной дамбы - 2,7 км, гребень дамбы шириной в шесть метров укрепили щебнем, откосы защитят от размыва засевом трав, они не подвержены ледовым и волновым нагрузкам.

Комплекс мероприятий для защиты Великого Устюга от затопления во время весеннего паводка Вологодская область проводила с 2017 года при поддержке федерального центра. Его разработали совместно с Министерством природных ресурсов России и Росводресурсами и включал три этапа. Первый, в результате которого построили более 2 км берегоукрепления из железобетонных плит, завершен в 2019 году. Затем построили двухрядную шпунтовую стенку длиной 1,7 км на территории, которая примыкает к затону и судоремонтному заводу. Все это время проводились дноуглубительные работы по срезке перекатов на Малой Северной Двине от Великого Устюга вниз по течению в сторону Котласа Архангельской области.

При этом за дамбой остались несколько деревень и улиц города. Их сейчас и топит. Так, на дистант также переведены юные жители деревень Сулинская, Рогозинино, Маринино, Федоровская и Никулино.