В Великоустюгском районе дети еще из нескольких деревень переведены на дистанционное обучение из-за подтоплений

В связи с подтоплением дорог в населенных пунктах, продолжат дистанционное обучение 104 великоустюгских школьника.



В зоне подтопления оказались ряд дорог в Кузино, по которым проходит маршрут школьного автобуса. Поэтому ребята, проживающие в Кузино, деревнях Аристово, Карасово, Вепрёво и Верхнее Карасово, которые посещают Аристовскую школу, пока будут учиться удаленно. Сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.



Ранее NewsVo писал, что на дистант также были переведены юные жители деревень Сулинская, Рогозинино, Маринино, Федоровская и Никулино – это ученики школ № 2, 9 и 11.

