В Великоустюгском районе подтоплено уже 8 населенных пунктов

Первый заместитель Главы региона Эдуард Зайнак в рамках оперативного совещания доложил губернатору области Олегу Кувшинникову оперативные данные о ситуации с прохождением ледохода в Великоустюгском округе.



В настоящий момент заторные явления на реках сохраняются, уровни воды незначительно растут. В зоне подтопления находятся 79 придомовых участков в 8-ми населенных пунктах округа. Учащиеся 5-ти школ переведены на дистанционное обучение.

В первой половине дня 10 апреля сотрудники АСС по Вологодской области провели очередные подрывы на Северной Двине. Место работ по ослаблению ледового поля - район Демьяново.