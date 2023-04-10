В Великоустюгском районе подтоплено уже 8 населенных пунктов

10.04.2023 [Общество]

Первый заместитель Главы региона Эдуард Зайнак в рамках оперативного совещания доложил губернатору области Олегу Кувшинникову оперативные данные о ситуации с прохождением ледохода в Великоустюгском округе.

В настоящий момент заторные явления на реках сохраняются, уровни воды незначительно растут. В зоне подтопления находятся 79 придомовых участков в 8-ми населенных пунктах округа. Учащиеся 5-ти школ переведены на дистанционное обучение.

В первой половине дня 10 апреля  сотрудники АСС по Вологодской области провели очередные подрывы на Северной Двине. Место работ по ослаблению ледового поля - район Демьяново.

 

Тэги: паводок

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