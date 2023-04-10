Начинающих прозаиков и поэтов приглашают на литературный семинар в Вологде.

В октябре в Вологде пройдут Всероссийские Беловские чтения, в рамках которых запланирован литературный семинар для начинающих писателей и поэтов. Здесь молодые авторы обсудят свои тексты с известными мастерами и узнают, как сделать свои произведения лучше.

– Каждую осень в Вологде собираются финалисты литературного семинара – авторы, чьи работы отобрали эксперты – и узнают различные нюансы работы над художественными текстами, завязывают связи в книжном мире, находят новые источники вдохновения, погружаются в современный литературный процесс, – говорится в анонсе мероприятия. – По итогам семинара прошлого года многие участники делились впечатлениями от общения с экспертами: «Я начал смотреть на свою работу по-другому», «Работа предстоит очень долгая, но что поделать, будем работать», «Глубокий анализ можно получить только на семинарах».

Стать участником семинара может любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет.

Для этого нужно направить в адрес организаторов авторские произведения в номинации «Проза» или «Поэзия» до 30 августа. Заявку можно подать в обе секции.

Заявки отправляйте в трех экземплярах по адресу: Вологда, Щетинина, 5, Центр писателя Василия Белова. Авторские подборки и заявки дублируются в электронном виде по адресу: [email protected] в формате doc, с пометкой «на семинар».

Все участники получат сертификаты, победители будут награждены дипломами и памятными призами. По итогам семинара будет издан сборник лучших работ участников.

С более подробной информацией можно ознакомиться на странице Центра писателя Василия Белова, в группе семинара, а также уточнить по телефонам: 8 (8172) 51-50-10, 8 (8172) 53-30-80.