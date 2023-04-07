Бесплатные экскурсии по памятникам деревянного зодчества пройдут в Вологде 15 и 16 апреля

Несколько бесплатных экскурсий по памятникам деревянного зодчества, кинопоказ и круглый стол пройдут в Вологде с 14 по 17 апреля. Серию мероприятий к Международному дню памятников проведет горадминистрация.

– Дни культурного наследия в Вологде проводим уже второй раз. Это прекрасная возможность познакомить жителей с отреставрированными памятниками деревянного зодчества и обсудить дальнейшие планы в этом направлении. Сейчас при поддержке инвесторов и волонтеров культуры более 30 объектов областной столицы находятся в разных стадиях реставрации, а в восстановленных домах проводятся экскурсии, открываются выставки и музеи, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

По словам мэра, администрация города планирует отправить заявку в Минэкономразвития, чтобы город получил звание столицы деревянного зодчества.

Программа мероприятий горадминистрации в Дни культурного наследия:

Бесплатный показ фильма «Крепость», который был снят вологодским журналистом Евгением Ерошкиным при поддержке компании ГТРК «Вологда» и Администрации города. Фильм посвящен созданию Софийского собора и Вологодского кремля, строительство которых началось в XVI веке по указу Ивана Грозного. Показ пройдет в кинотеатре «Ленком» 14 апреля в 14.00.

Бесплатные экскурсии в девять деревянных домов-объектов культурного наследия. На экскурсии необходима предварительная запись по телефонам +7 (8172) 76-91-21, 8 (953) 513-88-99 (с 8 до 17 в будние дни).

15 апреля:

11.00 - «Дом Извощикова» на ул. Чернышевского, д. 55 11.00 - «Дом Волкова: история с продолжением» на ул. Ленинградская, д. 28 13.00 - «Дом Засецких» на ул. Ленинградская, д. 12 15.00 - «Дом купчихи Марии Ивановны Ершовой» на Советском проспекте, д. 78 17.00 - Литературная резиденция «Дом дяди Гиляя» на ул. Чернышевского, д. 15

16 апреля:

11.00 - «Дом жилой XIX века, приют Благотворительного общества» на ул. Чернышевского, д. 56 13.00 - «Дом жилой (дер.), XIX в.» на ул. Кирова, д. 33 13.00 - «Дом Кружевниц» на ул. Благовещенская, д. 20 15.00 - «Дом Прасковьи Евгеньевны Пановой» на ул. Герцена, д. 38

Возрастных ограничений нет.

Круглый стол, посвященный вопросам популяризации историко-культурного наследия города Вологды и Вологодской области, пройдет 17 апреля в 18.00 в Детской художественной школе имени Корбакова по адресу: Вологда, Мира, 5.

Участниками также могут стать все желающие. Выступающие расскажут о развитии волонтерского движения в Вологде и регионе, о реализации проекта «Интерактивная карта памятников истории и культуры города Вологды» и так далее.

Ранее NewsVo рассказывал, что серию бесплатных лекций и экскурсию в эти дни также проведут архитекторы и реставраторы.

