Бесплатные экскурсии по памятникам деревянного зодчества пройдут в Вологде 15 и 16 апреля

07.04.2023 [Культура]

Несколько бесплатных экскурсий по памятникам деревянного зодчества, кинопоказ и круглый стол пройдут в Вологде с 14 по 17 апреля. Серию мероприятий к Международному дню памятников проведет горадминистрация.

– Дни культурного наследия в Вологде проводим уже второй раз. Это прекрасная возможность познакомить жителей с отреставрированными памятниками деревянного зодчества и обсудить дальнейшие планы в этом направлении. Сейчас при поддержке инвесторов и волонтеров культуры более 30 объектов областной столицы находятся в разных стадиях реставрации, а в восстановленных домах проводятся экскурсии, открываются выставки и музеи, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

По словам мэра, администрация города планирует отправить заявку в Минэкономразвития, чтобы город получил звание столицы деревянного зодчества. 

Программа мероприятий горадминистрации в Дни культурного наследия:

  • Бесплатный показ фильма «Крепость», который был снят вологодским журналистом Евгением Ерошкиным при поддержке компании ГТРК «Вологда» и Администрации города. Фильм посвящен созданию Софийского собора и Вологодского кремля, строительство которых началось в XVI веке по указу Ивана Грозного. Показ пройдет в кинотеатре «Ленком» 14 апреля в 14.00. 
  • Бесплатные экскурсии в девять деревянных домов-объектов культурного наследия. На экскурсии необходима предварительная запись по телефонам +7 (8172) 76-91-21, 8 (953) 513-88-99 (с 8 до 17 в будние дни).

15 апреля:

  1. 11.00 - «Дом Извощикова» на ул. Чернышевского, д. 55
  2. 11.00 - «Дом Волкова: история с продолжением» на ул. Ленинградская, д. 28
  3. 13.00 - «Дом Засецких» на ул. Ленинградская, д. 12
  4. 15.00 - «Дом купчихи Марии Ивановны Ершовой» на Советском проспекте, д. 78
  5. 17.00 - Литературная резиденция «Дом дяди Гиляя» на ул. Чернышевского, д. 15

16 апреля: 

  1. 11.00 - «Дом жилой XIX века, приют Благотворительного общества» на ул. Чернышевского, д. 56
  2. 13.00 - «Дом жилой (дер.), XIX в.» на ул. Кирова, д. 33
  3. 13.00 - «Дом Кружевниц» на ул. Благовещенская, д. 20
  4. 15.00 - «Дом Прасковьи Евгеньевны Пановой» на ул. Герцена, д. 38    

Возрастных ограничений нет.

Круглый стол, посвященный вопросам популяризации историко-культурного наследия города Вологды и Вологодской области, пройдет 17 апреля в 18.00 в Детской художественной школе имени Корбакова по адресу: Вологда, Мира, 5.

Участниками также могут стать все желающие. Выступающие расскажут о развитии волонтерского движения в Вологде и регионе, о реализации проекта «Интерактивная карта памятников истории и культуры города Вологды» и так далее. 

Ранее NewsVo рассказывал, что серию бесплатных лекций и экскурсию в эти дни также проведут архитекторы и реставраторы.
 

Тэги: экскурсии, дома-памятники, деревянная Вологда

ТОП НЕДЕЛИ

В Соколе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 10-месячной девочки
В Вологде двух женщин засосало в грязевую яму на улице Петина
Медики установили причину гибели 10-месячной девочки в Соколе
В зоне СВО погиб житель Вологодского района
Владельцев собак в Вологде обяжут убирать за своими питомцами на улице
Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Шекснинском районе
В Вологодском районе ребенка потоком унесло в трубу на реке, где ранее размыло мост
В Соколе задержана начальник управления архитектуры и градостроительства района по подозрению во взятке
В Вологде на улице Ярославской загорелся автомобиль
В отношении компании «Устьелес» введена процедура банкротства

Похожие новости

Несколько экскурсий подготовили на ближайшие выходные сотрудники Вологодского музея-заповедника

Есть мероприятия не только для взрослых, но и для всей семьи

311
0

Серию бесплатных лекций и экскурсий проведут архитекторы и реставраторы в Вологде с 12 по 14 апреля

Мероприятия будут приурочены к Международному дню памятников и исторических мест

475
0

Свои туристические возможности Вологды представили на форуме «Путь успеха» туроператорам из других городов России

В Вологде прошел 3-ий Межрегиональный форум экскурсоводов «Путь успеха»

988
0

Несколько экскурсионных программ подготовили на ближайшие выходные сотрудники Вологодского музея-заповедника

Мероприятия пройдут 25 и 26 марта

872
0

Несколько экскурсий пройдут в Вологодском музее-заповеднике и его филиалах 23 февраля

Рекомендуется предварительная запись

1216
0

В Вологде и Великом Устюге пройдут бесплатные экскурсии

Они приурочены к 10-летию проекта «Серебряное ожерелье России»

817
0

В Вологодском районе установят памятник Валерию Гаврилину, создадут его музей и туристические маршруты

Об этом сообщил глава района Сергей Жестянников

1734
0

Преображенская ярмарка, шоу каскадеров, экскурсии и концерты: подробная программа Дня города Тотьмы с 12 по 14 августа

Подробная программа мероприятий

1339
0

Дополнительные экскурсии в усадьбу Хвалевское организованы в связи с большим спросом

Экскурсии пройдут в рамках фестиваля «Народный травник» 23 июля

1081
0

Вечерние экскурсии на колокольню пройдут в Вологде 9 и 23 июня

Сейчас в продаже есть билеты на 9 число

1071
0

Экскурсии по Вологде пройдут в майские праздники

Участники смогут пройтись по тихим вологодским дворикам, выпить чаю в старом деревянном доме и узнать про развлечения горожан в начале 20-го века

1296
0

В Вологде пройдут экскурсии по памятникам деревянного зодчества

Экскурсии организуют в рамках Дней культурного наследия

2202
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодские депутаты обсудили на ПАСЗР вопрос об установлении административной ответственности за нарушение требований к содержанию домашних животных
Начались работы по благоустройству площади у ЦУМа в Вологде
Бесплатные экскурсии по памятникам деревянного зодчества пройдут в Вологде 15 и 16 апреля
Победителями первого дня юбилейного Югорского лыжного марафона стали Евгений Цепков и Ольга Царева
Дорогу Великий Устюг-Лодейка будет ремонтировать Вологдавтодор
В ходе СВО погиб житель Великого Устюга
Роспотребнадзор проверил воду в Соколе после жалоб местных жителей
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

3754
0
06.04.2023 [БлогоVO]

В Уломском поселении в результате подтопления и большой площади водосбора размыло участок дороги Дуброво — Гавино

413
0
28.03.2023 [Обзор Прессы]

Пёс, чудом выживший после ДТП, стал звездой фильма в Вологде

1165
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика