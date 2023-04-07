Несколько экскурсий подготовили на ближайшие выходные сотрудники Вологодского музея-заповедника

07.04.2023 [Культура]

Несколько экскурсий подготовили на ближайшие выходные сотрудники Вологодского музея-заповедника и его филиалов.

Экскурсия «Палаты Иосифа Золотого» (12+) с посещением выставки, посвященной известному фотографу Абраму Баму, пройдет в Иосифовском корпусе Вологодского кремля 8 апреля в 12:00

– Интересное путешествие по бывшим парадным приемным залам Вологодского архиерейского дома. Именно в этих залах принимали во время визитов российских императоров Александра I и Александра II. Посетители пройдут по знаменитой галерее залов: зеленому, золотому, красному и голубому и увидят прекрасно сохранившиеся удивительные изразцовые печи, люстры и портретную галерею, изображающую вологодских архиереев, императоров, меценатов, – говорится в анонсе мероприятия.

Справки и предварительная запись по телефону: 8 (8172) 72-25-11.

Экскурсия-жизнеописание «Не женился и пошел по другому пути....» (12+), посвященная Валерию Гаврилину и Николаю Рубцову, пройдет в музее «Литература. Искусство. Век 20-й» 8 апреля в 14:00.

Интерактивная экскурсия для посетителей с детьми (6+) пройдет 9 апреля в 11:00 в экспозиции отдела истории на территории Вологодского кремля.

– Во время интерактивной экскурсии для родителей с детьми в экспозиции отдела истории посетители познакомятся с историей Вологодского края. Вы сможете испытать свою смекалку и поразмышлять, что такое «кресало», как пользовались «писалом», сколько весил кирпич, который, согласно легенде, упал на голову Ивану Грозному (и кирпич ли это был?) А также вы сможете побывать в роли купца на ярмарке и узнать, сколько стоили товары первой необходимости в 18-м веке, – рассказывают сотрудники музея.

Справки по телефону: 8(8172) 72-25-11.

Экскурсия по основной экспозиции (6+) пройдет 9 апреля в 12:00 в Музее кружева на Кремлевской площади, 12. 

– В ходе экскурсии гости знакомятся с экспозицией на втором этаже Музея кружева. Восемь залов и парадная галерея представляют историю промысла кружевоплетения 18-19 веков – кружево европейских стран, золотное и серебряное русское кружево 18 века, крестьянское кружево, городское кружево 19-го- начала 20-го веков, кружево советского периода, выставочные образцы современного кружева.

Запись по телефону 8 (8172) 72-16-56.

Тэги: экскурсии, история, культура

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