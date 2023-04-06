В Харовске мужчину будут судить за дачу взятки сотруднику ДПС

06.04.2023 [Общество]

В Харовском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего жителя Вологды, обвиняемого в даче взятки должностному лицу.

«По версии следствия, поздним вечером 21 января 2023 года сотрудники ДПС при несении службы в Харовском районе остановили автомобиль для проверки, пассажир — ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель, пытаясь уклониться от административного разбирательства, передал сотруднику взятку в размере 20 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Полицейский сообщил о случившемся в дежурную часть. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы и крупный штраф.

Тэги: взятка, полицейский, ДПС, уголовное дело

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