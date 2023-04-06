Жителя Верховажья осудили за развратные действия в отношении несовершеннолетних

06.04.2023 [Общество]

В Верховажье суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, признанному виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Как NewsVO сообщал ранее, вечером 25 июня 2022 года пьяный обвиняемый увидел гулявших по берегу реки Вага детей 2012 и 2011 гг. рождения, которых сопровождала их взрослая знакомая.

«В отношении этих малолетних злоумышленник совершил развратные действия без применения к ним насилия, после чего скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Злоумышленника оперативно задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление в другом регионе. Его заключили под стражу.

Осуждённого приговорили к семи годам и шести месяцам колонии особого режима. Ему также запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на 10 лет.

Тэги: развратные действия, несовершеннолетние, уголовное дело, суд, приговор

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодскую сгущенку раскритиковали в программе «НашПотребНадзор» на телеканале НТВ
В Соколе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 10-месячной девочки
В Вологде двух женщин засосало в грязевую яму на улице Петина
Медики установили причину гибели 10-месячной девочки в Соколе
Жена хоккеиста «Северстали», сбившая девочку на пешеходном переходе в Череповце, заплатила штраф
Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Шекснинском районе
В Вологодском районе ребенка потоком унесло в трубу на реке, где ранее размыло мост
В Вологде на улице Ярославской загорелся автомобиль
В зоне СВО погиб житель Вологодского района
В Соколе задержана начальник управления архитектуры и градостроительства района по подозрению во взятке

Похожие новости

Жителя Верховажья будут судить за развратные действия в отношении несовершеннолетних

Ранее он уже был судим за аналогичное преступление в другом регионе

1236
0

Жителя Череповца осудили за развратную переписку с малолетней девочкой

Ему назначено наказание в виде четырех лет колонии строгого режима

1911
0

В Вологде будут судить мужчину, обвиняемого в похищении 12-летней девочки

Выяснилось, что от его действий пострадали ещё несколько детей

1238
0

В Шекснинском районе задержали 50-летнего мужчину, который хотел изнасиловать 12-летнюю девочку

Мужчина обманом привел девочку к себе в дом

1577
0

Череповчанин задержан за совершение развратных действий в отношении 13-летней девочки

Задержать его помогли местные жители, снявшие злоумышленника на телефон

2560
0

Житель Череповца подозревается в развратной переписке с ребёнком в соцсети

Возбуждено уголовное дело

1040
0

Жителя Тотемского района будут судить за развратную переписку с малолетней девочкой

О преступлении стало известно от родителей потерпевшей

1429
0

Тотьмича арестовали за развратную переписку с малолетней девочкой в соцсетях

О преступлении стало известно от родителей потерпевшей

2042
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Главврача Сокольской ЦРБ оштрафовали за неправомерный отказ в предоставлении информации
В Шекснинском районе обнаружена свалка мертвых овец
Власти Сокола приняли решение промыть водопроводные сети, чтобы избавиться от неприятного запаха воды
Жителей Лосты напугал дым у железной дороги
Треть россиян признались, что боятся врачей
Владельцев собак в Вологде обяжут убирать за своими питомцами на улице
Выставка старинных стеклянных бутылок открылась в Вологде
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

3645
0
05.04.2023 [БлогоVO]

Начальник Департамента городского хозяйства Вологды дал комментарий о подъездах к Флотскому мосту

473
0
28.03.2023 [Обзор Прессы]

Пёс, чудом выживший после ДТП, стал звездой фильма в Вологде

1037
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика