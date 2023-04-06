Жителя Верховажья осудили за развратные действия в отношении несовершеннолетних

В Верховажье суд вынес приговор 42-летнему местному жителю, признанному виновным в развратных действиях в отношении несовершеннолетних.

Как NewsVO сообщал ранее, вечером 25 июня 2022 года пьяный обвиняемый увидел гулявших по берегу реки Вага детей 2012 и 2011 гг. рождения, которых сопровождала их взрослая знакомая.

«В отношении этих малолетних злоумышленник совершил развратные действия без применения к ним насилия, после чего скрылся с места происшествия», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Злоумышленника оперативно задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление в другом регионе. Его заключили под стражу.

Осуждённого приговорили к семи годам и шести месяцам колонии особого режима. Ему также запретили заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми на 10 лет.