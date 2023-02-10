Жителя Верховажья будут судить за развратные действия в отношении несовершеннолетних

10.02.2023 [Общество]

В селе Верховажье завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в развартных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

По данным следствия, вечером 25 июня 2022 года пьяный обвиняемый увидел гулявших по берегу реки Вага детей 2012 и 2011 гг. рождения, которых сопровождала их взрослая знакомая.

«В отношении этих малолетних злоумышленник совершил развратные действия без применения к ним насилия, после чего скрылся с места происшествия. В кратчайший срок он был установлен правоохранителями и доставлен в территориальное подразделение СУ», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление в другом регионе. Его заключили под стражу.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Тэги: развратные действия, несовершеннолетние, уголовное дело
фото пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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