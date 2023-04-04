ТГК-2 заплатит штраф за то, что оставила без тепла жителей Южного микрорайона Вологды в феврале

04.04.2023 [Общество]

Прокуратура города Вологды провела проверку по факту прекращения теплоснабжения объектов социальной сферы и многоквартирных домов в областном центре в феврале 2023 года.

«Установлено, что ПАО „ТГК-2“ в связи с проведением работ по устранению дефектов на тепловой сети прекратило теплоснабжение потребителей Южного микрорайона города на срок свыше 24 часов подряд. В связи с изложенным прокуратурой г. Вологды возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), по результатам рассмотрения которых ПАО „ТГК-2“ и его руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафа», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

В адрес руководителя ПАО «ТГК-2» внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений закона.

Ранее NewsVo писал, что авария на магистральном теплопроводе, диаметр которого 630 мм, произошла 23 февраля в Южном микрорайоне Вологды на сетях ТГК-2 по адресу Технический переулок, д. 37. ПАО ТГК-2 обеспечивает теплом и горячей водой южную и центральную часть Вологды.

Тэги: теплоснабжение, ТГК-2

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодскую сгущенку раскритиковали в программе «НашПотребНадзор» на телеканале НТВ
В Вологодской области на 10% увеличат количество граждан, подлежащих призыву
Фанерный завод «Устьелес» в Соколе приостановил производство
«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике
В Соколе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 10-месячной девочки
Жилье для вологжан становится все менее доступным
Жена хоккеиста «Северстали», сбившая девочку на пешеходном переходе в Череповце, заплатила штраф
В Вологде двух женщин засосало в грязевую яму на улице Петина
Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Шекснинском районе
Медики установили причину гибели 10-месячной девочки в Соколе

Похожие новости

Администрация Вологды готовит обращение в прокуратуру из-за аварии на сетях ТГК-2

Дефект на сетях ТГК-2 рядом с домом на улице Октябрьская, 6 был обнаружен вечером 10 января около 19.00

1217
0

В Вологде на нескольких улицах с 15 сентября ограничат теплоснабжение

Эта мера необходима из-за переключения тепловых сетей, недавно проложенных по улице поэта Романова.

2685
0

Региональные власти заявили о строительстве газовой котельной в Литеге Сокольского района

Нынешней зимой в котельной в поселке Литега, которая работает на дровах, несколько раз фиксировались аварии

1856
0

Ресурсоснабжающая компания хочет отключить отопление в Зашекснинском районе Череповца на неделю: мэрия против

В «Газпром теплоэнерго Вологда»  не успели завершить все необходимые ремонты

1007
0

В Вытегре коммунальщиков привлекут к ответственности за холод в квартирах жителей

Была проведена прокурорская проверка

1970
0

Два километра тепловых сетей заменили в Череповце в 2018 году

Таков итог первого года реализации концессионного соглашения между Вологодской областью, Череповцом и ООО «Газпром теплоэнерго Вологда»

2447
0

Жители 5-го микрорайона Вологды остались без тепла

В 5 микрорайоне Вологды в связи с плановыми земельными работами сегодня отключено теплоснабжение. Подключить тепло планируют до 5 утра

4456
2

Системы теплоснабжения Усть-Кубинского района признаны самыми неэффективными в области

А тарифы на теплоснабжение в разных районах Вологодской области варьируются от 1086 руб./Гкал до 8 051 руб./Гкал, то есть в одних населенных пунктах жители платят в несколько раз больше, чем в других

4009
0

И.о. мэра Вологды нашел на улице теплосети без изоляции

 Сергей Воропанов осмотрел часть наружных тепловых сетей во время утреннего объезда города

3485
1

ТГК-2 написала заявление в полицию на вологодских газовиков о ложном доносе

 Ранее газовики написали заявление на ТГК-2 о воровстве топлива

4234
9

«Газпром межрегионгаз Вологда»: по закону ТГК-2 и ВПЗ обязаны платить за газ вне зависимости от того, как с ними рассчитываются их потребители тепла

Газовики прокомментировали кризисную ситуацию, которая складывается с теплоснабжением Вологды

2708
1

Долг «Вологдагортеплосети» - 365 млн рублей: ограничат ли вологжанам теплоснабжение?

С 17 февраля «Вологдагортеплосеть» должно ограничить теплоснабжение по требованию ТГК-2. Однако будет ли это требование выполнено, нам на предприятии говорить отказались

5170
5

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце черного риелтора будут судить за организацию убийства женщины и ее сына
В комплекте выгоднее: популярные модели Xiaomi по специальной цене в билайне
Для вологжан, живущих в муниципальных и государственных квартирах, на 10% выросла плата за наем жилья
ТГК-2 заплатит штраф за то, что оставила без тепла жителей Южного микрорайона Вологды в феврале
Стали известны самые доходные банковские вклады
Победитель конкурса «Моя школа» получит медиацентр за 700 тысяч рублей
В Вологде сотрудник салона сотовой связи продавал посторонним данные абонентов
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

3451
0
03.04.2023 [БлогоVO]

Василий Шукшин и цензура в культуре

280
0
28.03.2023 [Обзор Прессы]

Пёс, чудом выживший после ДТП, стал звездой фильма в Вологде

883
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика