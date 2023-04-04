ТГК-2 заплатит штраф за то, что оставила без тепла жителей Южного микрорайона Вологды в феврале

Прокуратура города Вологды провела проверку по факту прекращения теплоснабжения объектов социальной сферы и многоквартирных домов в областном центре в феврале 2023 года.

«Установлено, что ПАО „ТГК-2“ в связи с проведением работ по устранению дефектов на тепловой сети прекратило теплоснабжение потребителей Южного микрорайона города на срок свыше 24 часов подряд. В связи с изложенным прокуратурой г. Вологды возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами), по результатам рассмотрения которых ПАО „ТГК-2“ и его руководитель привлечены к административной ответственности в виде штрафа», — сообщают в прокуратуре Вологодской области.

В адрес руководителя ПАО «ТГК-2» внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений закона.

Ранее NewsVo писал, что авария на магистральном теплопроводе, диаметр которого 630 мм, произошла 23 февраля в Южном микрорайоне Вологды на сетях ТГК-2 по адресу Технический переулок, д. 37. ПАО ТГК-2 обеспечивает теплом и горячей водой южную и центральную часть Вологды.