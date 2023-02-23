Авария на магистральном тепловоде в Южном районе Вологды произошла 23 февраля

Авария на магистральном теплопроводе, диаметр которого 630 мм, произошла 23 февраля в Южном микрорайоне Вологды на сетях ТГК-2 по адресу Технический переулок, д. 37.

– Вновь сети ТГК-2, 9 раз за 2 года, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

По словам мэра, в зону отключения попали часть зданий по улицам Беляева, Дзержинского, Пригородная, Конева, Прядильщиков, Технический пер, Воркутинская Архангельская, Евковская, Осановский проезд, Осаново, Ярославская, Преминина, Молодежная, Новгородская, Пошехонское шоссе.

Сообщается, что работники ТГК-2 приступили к ремонтным работам. Сотрудники «Вологдагортеплосети» готовы подключиться.