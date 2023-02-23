Авария на магистральном тепловоде в Южном районе Вологды произошла 23 февраля

23.02.2023 [Происшествия]

Авария на магистральном теплопроводе, диаметр которого 630 мм, произошла 23 февраля в Южном микрорайоне Вологды на сетях ТГК-2 по адресу Технический переулок, д. 37. 

– Вновь сети ТГК-2, 9 раз за 2 года, – говорит мэр Вологды Сергей Воропанов.

По словам мэра, в зону отключения попали часть зданий по улицам Беляева, Дзержинского, Пригородная, Конева, Прядильщиков, Технический пер, Воркутинская Архангельская, Евковская, Осановский проезд, Осаново, Ярославская, Преминина, Молодежная, Новгородская, Пошехонское шоссе. 

Сообщается, что работники ТГК-2 приступили к ремонтным работам. Сотрудники «Вологдагортеплосети» готовы подключиться. 

– Держу ситуацию на контроле. Идет уточнение места аварии. Определили участок порядка 200 метров, где находится повреждение на сетях, – пояснил Сергей Воропанов.

Тэги: авария, тепло, вологдагортеплосеть

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