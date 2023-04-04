Салфетки, скатерти и подвесы для кровати с праславянскими геометрическими оберегами поступили в фонд Тотемского музея

04.04.2023 [Культура]

Скатерти, салфетки, свадебные платья и подвесы к кровати передала Тотемскому музейному объединению Ирина Зайцева. Эти вышитые предметы, бытовавшие в Вологодской области в 50-80-е годы 20-го века, принадлежали матери Ирины – Глафире Васильевна Зайцевой (1926-2011 гг.).

– В нашей культуре принято называть оборку для кровати подзором или подвесом. В некоторых других языках этот элемент интерьера носит название «юбка». Он служил для того, чтобы скрыть пространство под кроватью. Раньше кровати старались делать максимально высокими, потому что чем выше от пола, тем теплее. Соответственно, под кроватью оставалось свободное место, которое можно было задействовать с пользой. Обычно под кроватью хранили сундуки, коробы, ящики и т.д. Выглядело это, конечно, не очень эстетично. Поэтому «подкроватную» область закрывали декоративной шторкой, то есть подзором, который украшал кровать, обрамляя ее нижний край, – рассказывают сотрудники Тотемского музейного объединения.

Подзоры были очень распространены в Вологодской области. Он не только облагораживала вид спальни, но и добавляла некую изюминку в атмосферу комнаты, демонстрировал благосостояние хозяев дома. Такой предмет мог быть далеко не в каждой семье и свидетельствовал о достатке владельца.

– Первоначально же подзор являлся украшением свадебной постели и был непременной частью приданого невесты. При пошиве использовали белую хлопчатобумажную ткань — бязь, дамаск или батист. Допускалось пришивать «покупное» кружево, но больше ценились старинные узоры и витиеватое кружево, по ним судили о трудолюбии девушки на выданье. Длинные полосы материи богато украшали узорами ручной вышивки, кружевом, вязаным крючком, после чего пришивали по краю простыни, – говорят сотрудники музея.

Сообщается, что мотивы вышивки отличались фантастическим разнообразием: от праславянских геометрических оберегов и незамысловатых растительных орнаментов до изображения всевозможных, в том числе и мифологических, животных, женских образов, библейских персонажей, праздников. Также считалось, что подзор оберегает семью от злых духов с помощью нанесенного на него узора. Позднее необходимость в этом элементе отпала, потому что кровати стали ниже.

Тэги: Тотьма, музей, ткани, вышивка, кружево

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