Реставрировать домик Петра I Вологде будет компания «Монтажстрой»

Определен подрядчик, который займется реставрацией домика Петра I в Вологде.

Завершились конкурсные процедуры, победителем торгов стала компания «Монтажстрой», которая также будет проводить противоаварийные работы на доме Пузан-Пузыревского в Вологде.

– Сейчас в АУК ВО «Вологдареставрация» заключают контракт. Общая стоимость работ - 16 млн. рублей, – сообщает Елена Кукушкина, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

Работы на доме-памятнике должны начаться в мае. А в апреле здесь пройдут подготовительные работы: определение состояния памятника на момент начала реставрации, уточнение графика и заказ необходимых материалов.

Здание музея «Дом Петра Первого», которое находится на Советском проспекте, 47, построено в конце 17-го века и представляет собой редкий сохранившийся образец жилого дома того времени. Этот дом принадлежал голландским купцам Гутманам, которые торговали с Россией аптекарскими товарами. Считается, что именно у них останавливался Петр I, когда приезжал в Вологду.

В 1885 году в доме открыли первый в Вологде музей. Идея его создания возникла в год празднования 200-летия со дня рождения первого российского императора – в 1872 году. Сейчас дом-музей Петра I является филиалом Вологодского музея-заповедника.