Реставрировать домик Петра I Вологде будет компания «Монтажстрой»

03.04.2023 [Культура]

Определен подрядчик, который займется реставрацией домика Петра I в Вологде.

Завершились конкурсные процедуры, победителем торгов стала компания «Монтажстрой», которая также будет проводить противоаварийные работы на доме Пузан-Пузыревского в Вологде. 

– Сейчас в АУК ВО «Вологдареставрация» заключают контракт. Общая стоимость работ - 16 млн. рублей, – сообщает Елена Кукушкина, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

Работы на доме-памятнике должны начаться в мае. А в апреле здесь пройдут подготовительные работы: определение состояния памятника на момент начала реставрации, уточнение графика и заказ необходимых материалов.

Здание музея «Дом Петра Первого», которое находится на Советском проспекте, 47, построено в конце 17-го века и представляет собой редкий сохранившийся образец жилого дома того времени. Этот дом принадлежал голландским купцам Гутманам, которые торговали с Россией аптекарскими товарами. Считается, что именно у них останавливался Петр I, когда приезжал в Вологду.

В 1885 году в доме открыли первый в Вологде музей. Идея его создания возникла в год празднования 200-летия со дня рождения первого российского императора – в 1872 году. Сейчас дом-музей Петра I является филиалом Вологодского музея-заповедника.

– В этом году памятник защитят от биопоражений и воздействия влаги. Для этого проведут укрепление кирпичной кладки цоколя и фасадов, устройство гидроизоляции фундамента, отмостки и водосточной системы, также отремонтируют конструкцию крыши, – говорит Елена Кукушкина. – Кроме того, дому Петра I вернут исторический облик. Так, например, в ходе раскрытия покрасочного слоя реставраторы выяснили, что в декоре фасада использовался красный цвет. В этот его исторический оттенок покрасят углубления карниза. Специалисты также установят наружные оконные рамы, внутри восстановят штукатурную отделку стен и сводов, лепной декор.

Тэги: реставрация, дом Петра I, домик Петра I, Петр I

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