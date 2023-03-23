Противоаварийные работы на доме Пузан-Пузыревского проведет компания, которая ремонтировала здание вологодской филармонии

Противоаварийные работы на доме Пузан-Пузыревского в Вологде проведет компания, которая ремонтировала здание филармонии.

– Подведены итоги конкурса по выбору подрядчика для консервации памятника деревянного зодчества на улице Герцена, 35, – объекта культурного наследия федерального значения, известного как дом Пузан-Пузыревского, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды. – Победителем стало ООО «Монтажстрой», которое в 2020-2021 годах выполняло капитальный ремонт на объекте культурного наследия федерального значения «Комплекс Дворянского собрания, XIX в.» (Вологодская областная государственная филармония им. В. А. Гаврилина).

Сейчас общее техническое состояние дома Пузан-Пузыревского оценивается экспертами как недопустимое.

Научно-проектную документацию на реставрацию дома Пузан-Пузыревского в прошлом году по заказу областного бюджета разработала компания «Бизнесконсалт». Проект предполагает сохранение облика памятника на начало 20-го века. В здании сохранились подлинные элементы интерьера: на 1-м и 2-м этажах до нас дошли разнообразные по рисунку двустворчатые двери с резными вставками в виде «полусолнца», розеток и пальметт.

После проведения противоаварийных работ здание ждет комплексная реставрация здания.

– Сотрудники «Вологдареставрации» разработали их проект, который включает временное укрепление конструкций сруба, установку дополнительных опор междуэтажного перекрытия, разборку аварийных участков цокольного перекрытия и устройство временного перекрытия. Также отремонтируют крыльцо юго-западного фасада здания, – говорится в сообщении.

Планируется, что работы на объекте начнутся после подписания договора и получения разрешения со стороны Комитета по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

Сумма контракта составляет 4 млн рублей. Средства на спасение памятника выделены по решению губернатора и правительства области в рамках государственной программы «Наследие Вологодчины».

Подрядчик планирует начать работы в начале апреля, а завершить их до 1 сентября этого года.

– За время подготовки документации специалисты обнаружили множество подлинных элементов. Например, зашитые оконные проемы. В рамках проекта их предлагается раскрыть. Кроме того, архитекторы выяснили, что окна в доме имели другую расстекловку, которая ориентировочно была заменена в советское время. В проекте восстановления предлагается использовать первоначальный вариант расстекловки. Также в оформлении дома сохранились и другие элементы интерьера: разнообразные по рисунку двустворчатые двери с резными вставками, угловая печь, потолочные тяги и потолочные розетки, – сообщает «Вологдареставрация».

Напомним, дом помещика Пузан-Пузыревского находится по адресу: Вологда, Герцена, 35.

Ориентировочно дом был построен в первой половине 19-го века и является одним из немногих сохранившихся до настоящего времени памятников гражданской архитектуры того времени.

– Нынешний вид особняк с мезонином, бельэтажем и портиком приобрел, когда его владельцем стал Павел Дмитриевич Пузыревский-Пузан, статский советник, председатель Вологодской палаты гражданского суда. После смерти хозяина особняк перешел в счет погашения долгов в городскую казну, в нем размещались различные учреждения, – сообщают сотрудники «Вологдареставрации».

В 1896–1914 годах здесь была фотомастерская. В 1918 году в особняке жил американский посол Дэвид Роуленд Фрэнсис с семьей, а также здесь в течение пяти месяцев здесь размещались посольства и миссии стран Антанты.

В советские годы в здании располагались Клуб водников, затем общежитие, санэпидемстанция и частные ремонтные кооперативы.

В 1997– 2012 годы здесь работал частный Музей дипломатического корпуса с постоянной экспозицией, которая была посвящена пребыванию в Вологде 11 иностранных посольств и миссий. Музей был закрыт 4 ноября 2012 года. В настоящее время дом пустует. В 2021 году здание было передано в безвозмездное пользование АУК ВО «Вологдареставрация».

Также дом известен тем, что Пузан-Пузыревский был женат на дочери грязовецкого помещика Платона Волкова, который стал прототипом героя Хлестакова в комедии «Ревизор».