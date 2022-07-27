Документацию на проведение ремонтно-реставрационных работ дома помещика Пузан-Пузыревского подготовили в Вологде

27.07.2022 [Культура]

Завершены работы по разработке научно-проектной документации на проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Дом жилой», 19-го века по адресу: Вологда, Герцена, 35.

– Объект культурного наследия Вологды, больше известный как дом статского советника Пузан-Пузыревского Павла Дмитриевича, построен в стиле позднего классицизма в первой трети 19-го века. Здание занимает знаковое место в облике города и имеет свою неповторимую историю. Постройка отличается от остальных ей подобных высокими деревянными колоннами, – сообщает Комитет по охране объектов культурного наследия.

Ранее NewsVo рассказывал, что в 2021 года это здание было передано в безвозмездное пользование «Вологдареставрации». Учреждением в этом же году было проведено предварительное обследование объекта и начаты частичные противоаварийные работы.

Дом помещика Пузан-Пузыревского известен тем, что в 1918 году здесь в течение 5 месяцев размещались посольства и миссии стран Антанты. 

А также тем, что Пузан-Пузыревский был женат на дочери грязовецкого помещика Платона Волкова, который стал прототипом героя Хлестакова в комедии «Ревизор». 

– Проектным решением предполагается частичная замена потерявших свои свойства элементов срубной конструкции, обработка бревен, реставрация цоколя и лестницы, расчистка и покраска наружных обшивочных досок. Кроме этого предполагается расчистка поверхности колонн, фронтона, деревянных декоративных элементов, сохранивших подлинность оконных и дверных заполнений с последующей их покраской. Кровля, водосточные трубы и дымники будут заменены, а дымовые трубы отреставрированы, – сообщает Комитет по охране объектов культурного наследия.

Разработка научно-проектной документации проходила за счет средств бюджета области в рамках государственной программы «Наследие Вологодчины».

Осенью планируется направить заявку на выделение федерального финансирования ремонтно-реставрационных работ Дома Пузан-Пузыревского в рамках федеральной целевой программы «Культура России».

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Тэги: ремонт, реставрация, деревянные дома, деревянная Вологда, дома-памятники

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