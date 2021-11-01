Дом помещика Пузан-Пузыревского начали ремонтировать в Вологде

Начались ремонтные работы на объекте культурного наследия федерального значения «Жилой дом (деревянный), XIX в.», расположенном по адресу: Вологде, Герцена, 35. Этот дом, построенный в 1868 году, известен горожанам как дом помещика Пузан-Пузыревского.

В конце прошлого года Территориальное управление Росимущества в Вологодской области передало этот дом в пользование АУК ВО «Вологдареставрация».

В течение этого года специалисты «Вологдареставрации» провели работы по комплексному обследованию памятника архитектуры, на основе которых был разработан проект противоаварийных работ. Сейчас этот проект находится на согласовании в Комитете по охране объектов культурного наследия Вологодской области.

– Проводимые ремонтные работы направлены на поддержание технического состояния памятника архитектуры в надлежащем состоянии и обеспечение консервации объекта. Проводится ремонт основания портика, а также работы по восстановлению остекления, – говорится на странице «Вологдареставрации».

В следующем году планируется провести противоаварийные работы на этом объекте, обследовать здание и разработать научно-проектную документацию на реставрацию и приспособление к современному использованию. Средства на эти работы будут выделены из бюджета области в рамках государственной программы «Наследие Вологодчины».

– Дом Пузан-Пузыревского, построенный в начале 1830-х годов, обладает исторической, архитектурной и градостроительной ценностью. Нынешний вид особняк с мезонином, бельэтажем и портиком приобрел, когда его владельцем стал Павел Дмитриевич Пузыревский-Пузан, статский советник, председатель Вологодской палаты гражданского суда. После смерти хозяина особняк перешёл в счёт погашения долгов в городскую казну, в нем размещались различные учреждения, – сообщают сотрудники «Вологдареставрации».

В 1896–1914 годах здесь была фотомастерская. В1918 году в особняке жил американский посол Дэвид Роуленд Фрэнсис с семьей, и функционировала американская дипломатическая миссия. В советские годы в здании располагались Клуб водников, затем общежитие, санэпидемстанция и частные ремонтные кооперативы.

В 1997– 2012 годы здесь работал частный Музей дипломатического корпуса с постоянной экспозицией, которая была посвящена пребыванию в Вологде 11 иностранных посольств и миссий. Музей был закрыт 4 ноября 2012 года. В настоящее время дом пустует.