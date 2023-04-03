Реконструкция ливневой канализации в парке Ветеранов в Вологде выполнена на 90%

03.04.2023 [Общество]

Реконструкция ливневой канализации в парке Ветеранов в Вологде выполнена на 90%. Осталось уложить 40 метров трубы и установить два дождеприемных колодца, сообщает муниципальное учреждение «Парки города Вологды».

Работы по реконструкции «ливневки» ведутся в парке с начала марта. Сообщается, что это подготовительный этап перед масштабным благоустройством территории.

Всего специалистам нужно проложить 257 метров трубы диаметром от 160 до 250 мм, смонтировать семь дождеприемных колодцев и провести ремонт четырех существующих. На объекте трудятся шесть рабочих и экскаватор. 

После завершения данных работ и с наступлением благоприятной погоды планируется приступить к благоустройству парка.

В этом году в рамках 1-го этапа будут приведены в порядок входная группа, центральная аллея, прогулочные дорожки, установлены малые архитектурные формы, видеонаблюдение, освещение, сделано дополнительное озеленение.

Предполагалось, что общая сумма на эти цели составит порядка 100 млн рублей, но череповецкая компания «ГОАРА», которая выиграла конкурс на благоустройство парка, скинула в ходе торгов порядка 14 миллионов рублей — со 100 млн рублей начальной цены до 86 млн рублей. Контракт с организацией будет подписан в конце марта.

Напомним, в прошлом году «Гоара» не успела в срок закончить работы на «Затоновском пляже».

Ранее NewsVo рассказывал, что концепцию благоустройства парка Ветеранов разработали участники Лаборатории городской среды вместе с жителями. 

При выборе территорий для благоустройства на этот год парк Ветеранов поддержали более 20 тысяч вологжан, причем не только жители Заречья.

Тэги: парк ветеранов, ливневка, ливневки, канализация, канализационный колодец, благоустройство

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