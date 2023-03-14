Благоустройством вологодского Парка Ветеранов займется череповецкая фирма

14.03.2023 [Общество]

В Вологде выбран подрядчик, который будет благоустраивать городской Парк Ветеранов. Аукцион на работы по благоустройству выиграла череповецкая компания «ГОАРА», которая скинула в ходе торгов порядка 14 миллионов рублей — со 100 млн рублей начальной цены до 86 млн рублей. Контракт с организацией будет подписан в конце марта.

Как пояснили в пресс-службе городской администрации, в течение десяти дней подрядчик должен представить банковские гарантии и смету, которую специалисты проверят на соответствие техническому заданию. Если проверка документов не выявит никаких нарушений, будет подписан договор, после чего подрядчик приступит к работам на объекте. Завершить их он должен до конца октября 2023 года.

«В рамках 1-го этапа в Парке Ветеранов будет проведена установка новой входной группы, благоустройство центральной аллеи и прогулочных дорожек, установлено освещение и видеонаблюдение, смонтированы малые архитектурные формы, отремонтирован туалет и подход к нему, сделано дополнительное озеленение. Концепция обновленного общественного пространства была разработана Лабораторией городской среды по запросам вологжан», — рассказали в администрации города.

Финансироваться проект будет за счет федерального, областного и городского бюджетов. Деньги, которые удалось сэкономить в ходе аукциона, впоследствии также будут направлены на благоустройство Парка Ветеранов.  

Добавим, что на обустройство территории планировалось направить более 100 млн рублей из федерального, регионального и городского бюджетов. Средства, которые остались в рамках образовавшейся экономии в ходе конкурсных процедур, планируется также направить на благоустройство Парка Ветеранов.

 Напомним, ранее в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Вологде были благоустроены бульвар Пирогова, Рождественский парк, Затоновский берег, выполнен 1-й этап благоустройства Осановской рощи.

Тэги: благоустройство, парк ветеранов, аукцион

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