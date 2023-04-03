Сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге

Сотрудники Следственного комитета задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге. В результате взрыва погиб z-военкор Владлен Татарский.

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — сказали в ведомстве, сообщает ТАСС.

Ранее NewsVo писал, что в Санкт-Петербурге в кафе, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского, произошел взрыв. Татарский погиб. По последним данным в результате взрыва пострадало 32 человека. Об этом сообщали в Минздраве России.

Блогер и военкор Владлен Татарский родом с Донбасса. Его настоящее имя Максим Юрьевич Фомин. По данным сайта «100 биографий», в декабре 2011 года он вместе с друзьями совершил вооруженный налет на один из коммерческих банков. Правоохранительным органам удалось найти преступников, и Максима арестовали.

С 2014 года Владлен Татарский — донецкий ополченец, воевавший в батальоне «Восток», затем начал карьеру военного корреспондента и блогера. Практически ежедневно рассказывал о событиях, происходящих в ДНР и ЛНР. Видеоролики под названием «Вечерний Владлен» публиковались в различных патриотических пабликах.

Владлен сделал видео из Георгиевского зала Кремля 30 сентября 2022 года (тогда Россия объявила о проведении референдума и присоединении новых территорий). В ролике Татарский говорил: «Еще двести лет назад мы брали всю Европу и нагинали ее раком <…> Сегодня я всех поздравляю! Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим! Все будет, как мы любим! Давайте, с богом».