Сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге

03.04.2023 [Происшествия]

Сотрудники Следственного комитета задержали Дарью Трепову, подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге. В результате взрыва погиб z-военкор Владлен Татарский.

«По подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге сотрудниками СК России совместно с оперативными службами задержана Дарья Трепова», — сказали в ведомстве, сообщает ТАСС.

Ранее NewsVo писал, что в Санкт-Петербурге в кафе, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского, произошел взрыв. Татарский погиб. По последним данным в результате взрыва пострадало 32 человека. Об этом сообщали в Минздраве России.

Блогер и военкор Владлен Татарский родом с Донбасса. Его настоящее имя Максим Юрьевич Фомин. По данным сайта «100 биографий», в декабре 2011 года он вместе с друзьями совершил вооруженный налет на один из коммерческих банков. Правоохранительным органам удалось найти преступников, и Максима арестовали.

С 2014 года Владлен Татарский — донецкий ополченец, воевавший в батальоне «Восток», затем начал карьеру военного корреспондента и блогера. Практически ежедневно рассказывал о событиях, происходящих в ДНР и ЛНР. Видеоролики под названием «Вечерний Владлен» публиковались в различных патриотических пабликах.

Владлен сделал видео из Георгиевского зала Кремля 30 сентября 2022 года (тогда Россия объявила о проведении референдума и присоединении новых территорий). В ролике Татарский говорил: «Еще двести лет назад мы брали всю Европу и нагинали ее раком <…> Сегодня я всех поздравляю! Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим! Все будет, как мы любим! Давайте, с богом».

Тэги: взрыв, военкор

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодскую сгущенку раскритиковали в программе «НашПотребНадзор» на телеканале НТВ
В Вологодской области на 10% увеличат количество граждан, подлежащих призыву
Фанерный завод «Устьелес» в Соколе приостановил производство
«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике
Реальная заработная плата в Вологодской области в 2022 году выросла всего на 0,6%
В ходе СВО погиб житель Тотемского округа
Жилье для вологжан становится все менее доступным
В Вологде воспитатель не отдала ребенка пьяным родителям, пришлось вызывать Росгвардию
Жена хоккеиста «Северстали», сбившая девочку на пешеходном переходе в Череповце, заплатила штраф
Мужчина погиб в ДТП с грузовиком в Шекснинском районе

Похожие новости

В Санкт-Петербурге при взрыве в кафе погиб военкор Владлен Татарский

Там проходил его творческий вечер

947
0

В Вологде взорвался ларек с шаурмой

По словам очевидцев взрыв произошел в районе Бригантины

4164
0

В Череповце после взрыва загорелась квартира на улице Металлургов

В МЧС пояснили, что хлопок произошёл из-за свечи, оставленной рядом с баллоном для заправки зажигалок

1912
0

На месте взрыва здания в Вологде найдено тело погибшего мужчины

Об этом сообщил мэр города Сергей Воропанов

3688
0

В Вологде на улице Можайского взорвалось здание склада

Есть пострадавшие

5484
0

«Осторожно новости»: в Вологде от взрыва гранаты, привезенной с СВО, пострадал местный житель

Он доставлен в больницу в тяжелом состоянии

4430
0

Квартира в Череповце сгорела из-за взрыва аккумулятора электросамоката

Пожарные спасали жильцов многоэтажки при помощи автолестницы

4103
0

В Междуреченском районе произошёл взрыв на газопроводе Ухта-Торжок

Инцидент на 842 километре газопровода произошёл около 3:00

4788
0

Военный пенсионер из Череповца получил год ограничения свободы за угрозу взорвать отдел судебных приставов

В суде он сказал, что пообещал разнести отдел «в пух и прах», но ничего не говорил про взрыв

1809
0

Технологический колледж в Череповце эвакуировали из-за угрозы взрыва

Инцидент произошёл днём 15 ноября. Информация о минировании не подтвердилась.

1063
0

Боеприпасы времен Великой Отечественной войны уничтожили в Вытегорском районе

Общая масса взрывчатого вещества составила три килограмма в тротиловом эквиваленте

1052
0

В Воронеже взорвался автобус: 19 человек пострадали, один погиб

Трагедия произошла вечером 12 августа

1840
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Сотрудники Следственного комитета задержали подозреваемую в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге
Средние зарплатные ожидания жителей Вологодской области составили 42,6 тысяч рублей
На дорогах Вологодской области за выходные пострадало четверо детей-пешеходов
На снижение зарплаты ради удаленки согласны 4 из 10 жителей Вологды
В Сямженском районе мужчина погиб при пожаре
Вологодские лыжники одержали победу на 49-м Мурманском лыжном марафоне
В Вологодском районе ребенка потоком унесло в трубу на реке, где ранее размыло мост
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

3254
0
02.04.2023 [БлогоVO]

Именно сюда, на Сухонское поле свозили снег с улиц, обещая построить горки для снегоходов. Пришла весна. Вот эти горки...

431
0
28.03.2023 [Обзор Прессы]

Пёс, чудом выживший после ДТП, стал звездой фильма в Вологде

789
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика