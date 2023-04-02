В Санкт-Петербурге при взрыве в кафе погиб военкор Владлен Татарский

02.04.2023 [Происшествия]

В Санкт-Петербурге в кафе, где проходил творческий вечер военного корреспондента Владлена Татарского, произошел взрыв. Татарский погиб.

Эту информацию подтвердил телеграм-каналу Mash министр молодежной политики Донецкой народной республики Кирилл Макаров. Очевидцы утверждают, что взрыв прогремел возле сцены. Mash и «Фонтанка» утверждают, что бомбу на встречу с военкором принесла женщина. Она подарила Татарскому статуэтку, которая была начинена взрывчатым веществом. 

ТАСС сообщал, что погиб один человек и шесть получили ранения. 

Блогер и военкор Владлен Татарский родом с Донбасса. Его настоящее имя Максим Юрьевич Фомин. По данным сайта «100 биографий», в декабре 2011 года он вместе с друзьями совершил вооруженный налет на один из коммерческих банков. Правоохранительным органам удалось найти преступников, и Максима арестовали.

С 2014 годк Владлен Татарский — донецкий ополченец, воевавший в батальоне «Восток», затем начал карьеру военного корреспондента и блогера. Практически ежедневно рассказывал о событиях, происходящих в ДНР и ЛНР. Видеоролики под названием «Вечерний Владлен» публиковались в различных патриотических пабликах.

Тэги: Токарский, взрыв

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