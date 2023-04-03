Средние зарплатные ожидания жителей Вологодской области составили 42,6 тысяч рублей

03.04.2023 [Общество]

Средние зарплатные ожидания жителей Вологодской области по итогам февраля составили 42,6 тыс. руб.

Такие данные опубликовала платформа онлайн-рекрутинга hh.ru

Согласно данным резюме жителей Вологодской области за год выросли зарплатные ожидания выросли на 3,2 тыс. руб.

По данным сервиса, 42% соискателей из Вологодской области в целом готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения текущей работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Для сравнения: в целом по Северо-Западному федерльному округу на такой шаг готовы 40% соискателей, по России – 41%.

Чаще всего согласны проявить гибкость и снизить свои зарплатные аппетиты соискатели из профессиональных сфер «Информационные технологии» (сразу 54% готовы на такой шаг), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (51%) и «Искусство, развлечения, массмедиа» (44%).

Ранее NewsVo рассказывал, что ради перехода на удаленку многие вологжане также готовы пойти на снижение заработка.

Тэги: работа, зарплата

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