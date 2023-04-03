На снижение зарплаты ради удаленки согласны 4 из 10 жителей Вологды

На снижение зарплаты ради удаленной работы согласны 4 из 10 жителей Вологды. Такие данные обнародовал сервис по поиску работы SuperJob. Опрос был проведен с 22 по 29 марта, в нем приняли участие представители экономически активного населения из Вологды.

– Массовая удаленка уходит в прошлое, но жители Вологды не хотят с ней прощаться: 4 из 10 опрошенных готовы снизить свои зарплатные ожидания ради дистанционной работы. Чтобы трудиться из дома, каждый пятый (21%) согласен лишиться 5% заработка, каждый девятый — 10%. Получать на 15%, 20% и даже 25% меньше готовы по 2%. Не хотят отказываться от части заработка ради удаленки 35% горожан, – говорится в пресс-релизе сервиса.

Тех, кто не готов терять в доходах ради дистанционной работы, среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет больше, чем среди молодежи до 24 лет (45% против 22% соответственно).

Чем больше зарабатывают опрошенные, тем чаще они отказываются от каких-либо финансовых жертв ради удаленки: если среди респондентов с доходом менее 30 тыс. руб. их 33%, то среди зарабатывающих свыше 80 тыс. руб. — уже 47%.

Также выяснилось, что средние зарплатные ожидания жителей Вологодской области по итогам февраля составили 42,6 тыс. руб.