В отношении компании «Устьелес» введена процедура банкротства

03.04.2023 [Экономика]

Фанерный завод «Устьелес» ушел в банкротство. В отношении завода введена процедура наблюдения. Ранее NewsVo сообщал, что завод временно приостановил работу. 90 человек получили уведомления о сокращении. 

Руководство завода объяснило это тем, что предприятию требуется модернизация оборудования. Однако, оказалось, что определением Арбитражного суда Вологодской области от 15 февраля 2023 года по делу № А13-16367/2018 в отношении ООО «Устьелес» введена процедура банкротства — наблюдение.

Временным управляющим утвержден Алексей Яковлев. 

По словам руководителя ООО «Устьелес», после модернизации фанерное производство вернётся к работе. Трудовой коллектив завода будет сформирован вновь.

ООО «Устьелес» было учреждено 2 апреля 2012 года. Оно реализовало на территории индустриального парка «Сокол» инвестиционный проект «Строительство комбината по производству фанеры в г. Сокол». Объем инвестиций — около 465 миллионов рублей.

До 2018 года заводом руководил Владимир Сверчков, но затем управление в свои руки взял Сергей Попов. 

В 2012 году Попов привлек Владимира Сверчкова для реализации инвестиционного проекта, переоформив на него 49% долей в уставном капитале предприятия. 51% Сергей Попов не стал оставлять за собой, а оформил их на свою тетю — Любовь Ганину.

В 2013 году ООО «Устьелес» вошло в список приоритетных проектов Минпромторга и стало единственным на тот момент резидентом индустриального парка «Сокол». Первая очередь завода была запущена в 2015 году, вторая — в 2017 году. Для работы завода было выделено 224 тысячи кубометров леса в Сокольском и Усть-Кубинском районах и заключен договор аренды с департаментом лесного комплекса. 

В 2017 году неожиданно для всех, тетя Сергея Попова Любовь Ганина в единоличном порядке поменяла директора предприятия. Им назначили мужа двоюродной сестры Сергея Попова, Дениса Лиукконена. Директором он пробыл до 27 июля 2018 года, пока суд не вернул место директора Сверчкову. Фактически это была попытка отстранить Владимира Сверчкова от дел «Устьелеса», после того, как был построен завод, налажен сбыт и получен лес под реализацию инвестпроекта. Несмотря на то, что суд признал незаконными действия Любови Ганиной, Владимира Сверчкова все же отстранили от руководства предприятием, аннулировав сделку по дарению долей в уставном капитале ООО «Устье-лес», посредством физического банкротства Сергея Попова. Позже Вологодского бизнесмена Владимира Сверчкова признали потерпевшим по делу о фиктивном банкротстве предпринимателя Сергея Попова

В отношении Сергея Попова было возбуждено два уголовных дела по этому поводу.

Начиная с момента стройки завода и до 2017 года, «Устьелес» активно презентовали, в том числе на уровне правительства области. Туда приглашали журналистов, завод открыто показывал свою работу. Но последние годы он исчез из информационного поля.

Уже в 2019 году завод ушел в крупный минус — его прибыль оценивалась в минус 227 млн рублей

В 2021 году газета Красный Север писала, что ООО «Устьелес» в Сокольском районе завершает реализацию инвестиционного проекта по строительству завода по производству фанеры. Новый управляющий в лице компании ООО «СВ-Групп» пояснял тогда, что когда в 2020 году его компания взяла в управление завод ООО «Устьелес» на нем уже не работала одна линия. Вторая стояла и служила «донором» запчастей для ремонта первой. 

 

Тэги: УстьеЛес

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