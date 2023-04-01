«Вологда-Чеваката» вышла в полуфинал баскетбольной суперлиги

01.04.2023 [Спорт]

«Вологда-Чеваката» вышла в полуфинал женской баскетбольной суперлиги

В ответном матче ¼ финала вологжанки на выезде сегодня обыграли «УГМК-Юниор» из Екатеринбурга 78:66. У победительниц 22 очка набрала Марина Шевелева, 18 — Анастасия Сущик, 14 — Екатерина Терехова.

В первом матче, который прошёл три дня назад в Вологде, команда Виктора Данилова также одержала победу — 56:54. Таким образом, счёт в серии до двух побед стал 2-0 в пользу «Вологда-Чеваката» и «желто-фиолетовые», впервые в своей истории, пробились в четверку сильнейших суперлиги.

Соперник «пчёл» по полуфиналу определится чуть позже, когда будут сыграны остальные матчи ¼ финала.

Тэги: баскетбол, «Вологда-Чеваката», матч

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