Персональная выставка графики художницы из Санкт-Петербурга Екатерины Носовец открывается в Вологде.

Здесь представлены графические иллюстрации к классическим литературным произведениям: «Пиковая дама» Александра Сергеевича Пушкина, «Метаморфозы или Золотой осел» древнеримского автора Апулея и к древнегреческому мифу «Орфей и Эвридика», а также несколько экслибрисов

Всего в экспозиции выставки – около 50 графических работ.

– Художник занимается экслибрисом, станковой и книжной гравюрой. Работает в технике офорта. Участник российских и международных выставок графики с 2014 года. В том же году Екатерина Носовец стала лауреатом Международной триеннале графики в Санкт-Петербурге «Белые интер-ночи – 2014». Начиная с 2016 года, занимается оформлением альманаха «Невский библиофил». Постоянно живет и работает в Санкт-Петербурге с 2004 года, – говорится в анонсе выставки.

Екатерина Носовец будет присутствовать на церемонии открытия выставки 31 марта в 18:00 в новом здании вологодской картинной галереи по адресу: Вологда, Мира, 34, 5-й этаж. Вы услышите рассказ о работах из первых уст и сможете задать интересующие вопросы.

Ранее NewsVo рассказывал, что в Вологде открывается большая выставка работ ленинградских художников, приуроченная к 320-летию Санкт-Петербурга.

Возрастные ограничения: (12+).

