140 произведений ленинградских художников представлены в Вологде

31.03.2023 [Культура]

140 произведений живописи и графики ленинградских художников, запечатлевших родной город, представлены на выставке в Вологде.

Проект «Мост культур: Петербург – Вологда» приурочен к 320-летию Санкт-Петербурга. Экспозиция разместилась в новом здании Вологодской картинной галереи на улице Мира.

– Среди авторов классики отечественного искусства еще дореволюционной поры, члены объединения «Мир искусства» А. Остроумова-Лебедева» и М. Добужинский, мастера 1920-30-х годов: Г. Верейский, К. Рудаков. Период 1980-х – 1990-х годов ярко прозвучал серией групповых и персональных выставок молодых, работающих смело, часто в разрез с официально принятыми канонами, графиков А. Геннадиева, Ю. Люкшина, А. Сысоева, В. Вильнера, О. Яхнина, братьев А. и В. Трауготов. Подлинным живописным откровением стала серия персональных выставок талантливых живописцев, основавших в 1972 г. группу «Одиннадцать». Такие непохожие, каждый, по-своему неповторимые – З. Аршакуни и Г. Егошин, В. Тюленев и В. Тетерин, создавали романтическую вселенную цвета и света, дающую радость и счастье, – говорят о выставке сотрудники картинной галереи.

Посетить выставку можно будет до 14 мая в картинной галерее по адресу: Вологда, Мира, 34, 5-й этаж.

Торжественное открытие выставки 31 марта в 18:00.

Возрастные ограничения: (6+).
 

Тэги: выставка, Санкт-Петербург, Ленинград, художники

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