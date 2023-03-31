140 произведений ленинградских художников представлены в Вологде

140 произведений живописи и графики ленинградских художников, запечатлевших родной город, представлены на выставке в Вологде.

Проект «Мост культур: Петербург – Вологда» приурочен к 320-летию Санкт-Петербурга. Экспозиция разместилась в новом здании Вологодской картинной галереи на улице Мира.

– Среди авторов классики отечественного искусства еще дореволюционной поры, члены объединения «Мир искусства» А. Остроумова-Лебедева» и М. Добужинский, мастера 1920-30-х годов: Г. Верейский, К. Рудаков. Период 1980-х – 1990-х годов ярко прозвучал серией групповых и персональных выставок молодых, работающих смело, часто в разрез с официально принятыми канонами, графиков А. Геннадиева, Ю. Люкшина, А. Сысоева, В. Вильнера, О. Яхнина, братьев А. и В. Трауготов. Подлинным живописным откровением стала серия персональных выставок талантливых живописцев, основавших в 1972 г. группу «Одиннадцать». Такие непохожие, каждый, по-своему неповторимые – З. Аршакуни и Г. Егошин, В. Тюленев и В. Тетерин, создавали романтическую вселенную цвета и света, дающую радость и счастье, – говорят о выставке сотрудники картинной галереи.