Вологодскую сгущенку раскритиковали в программе «НашПотребНадзор» на телеканале НТВ

Вологодскую сгущенку раскритиковали на телеканале НТВ в программе «НашПотребНадзор».

В выпуске от 26 марта создатели программы вместе с экспертами разбирались в качестве сгущенного молока.

– Ведь в молочной отрасли кризис. Покупать молочные продукты, кроме шлягеров типа молока, масла, сметаны, стали меньше. Переработчики жалуются на убытки и требуют от фермеров поумерить цену сырого молока. Молочники, естественно, протестуют. И пока эти споры кипят, соблазн снизить издержки, снизив и качество, очень велик, предостерегают эксперты, – говорится в программе.

Для проверки были куплены семь упаковок сгущенного молока от брендов: «Рогачевъ», «Вологодские молочные продукты», «Молочный союз», «ВкусВилл», «Любимое молоко», «Главпродукт» и «Любинское».

В сгущенке от «Главпродукта» эксперты нашли, что молочный жир частично заменен растительным. Так делают, чтобы сэкономить на молоке.

Также в сгущенке не должно быть консервантов. Она должна хорошо храниться за счет сахара и стерилизации.

– А если искусственные удлинители срока все же подмешали, значит, вероятно, производители не уверены в качестве молока или заводской гигиене, – говорится в программе.

Консерванты – аскорбиновая кислота – были найдены во всех банках, кроме сгущенки «Любимое молоко».

– Да, эти консерванты безобидны для здоровья. Но в правильной сгущенке этим кислотам не место, – говорит ведущий.

Проверку на наличие микробов не прошли сгущенка «Молочный союз» и «Любимое молоко». В последней даже обнаружили кишечную палочку.

– Не исключено, что микробы проползли в банку «Молочный союз» вместе с микрочастицами шерсти, сена и корма для животных. Их нашли и в сгущенном суррогате «Главпродукт», – пояснил ведущий.

В итоге, ни одну из представленных в этом выпуске сгущенок программа «НашПотребНадзор» не советует.

Ранее NewsVo рассказывал, что прошлый год стал для молочной отрасли Вологодской области не самым легким. Сказались санкции, уход брендов с рынка и внедрение «Честного знака», который также создал ряд проблем.

Накануне представители ряда крупнейших вологодских предприятий молочной отрасли обсудили актуальные проблемы на круглом столе «Молочная промышленность Вологодской области: вызовы и прогнозы».

Многие участники круглого высказали мнение о том, что сейчас назревают проблемы с брендом «Настоящий вологодский продукт». Как считает соучредитель ООО «Фермерское хозяйство «Липин Бор» Валерий Эллер, изначально этот бренд задумывался как помощь для вологодских производителей, однако сейчас он перестал работать.

– По нашему мнению, не нужно было изначально под этот бренд собирать, к примеру, предприятия молочной отрасли и предприятия лесного комплекса, потому что этот совершенно разные производства и объединять лесников и молочников одним брендом не логично, – уверен Эллер.

По мнению Эллера бренд не работает. Молочникам приходится самостоятельно продвигать свою продукцию и развивать бизнес в других регионах, хотя вологодские молочные продукты давно зарекомендовали себя в других регионах.