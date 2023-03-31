Вологодскую сгущенку раскритиковали в программе «НашПотребНадзор» на телеканале НТВ

31.03.2023 [Общество]

Вологодскую сгущенку раскритиковали на телеканале НТВ в программе «НашПотребНадзор».

В выпуске от 26 марта создатели программы вместе с экспертами разбирались в качестве сгущенного молока.

– Ведь в молочной отрасли кризис. Покупать молочные продукты, кроме шлягеров типа молока, масла, сметаны, стали меньше. Переработчики жалуются на убытки и требуют от фермеров поумерить цену сырого молока. Молочники, естественно, протестуют. И пока эти споры кипят, соблазн снизить издержки, снизив и качество, очень велик, предостерегают эксперты, – говорится в программе.

Для проверки были куплены семь упаковок сгущенного молока от брендов: «Рогачевъ», «Вологодские молочные продукты», «Молочный союз», «ВкусВилл», «Любимое молоко», «Главпродукт» и «Любинское».

В сгущенке от «Главпродукта» эксперты нашли, что молочный жир частично заменен растительным. Так делают, чтобы сэкономить на молоке. 

Также в сгущенке не должно быть консервантов. Она должна хорошо храниться за счет сахара и стерилизации. 

– А если искусственные удлинители срока все же подмешали, значит, вероятно, производители не уверены в качестве молока или заводской гигиене, – говорится в программе.

Консерванты – аскорбиновая кислота – были найдены во всех банках, кроме сгущенки «Любимое молоко». 

– Да, эти консерванты безобидны для здоровья. Но в правильной сгущенке этим кислотам не место, – говорит ведущий.

Проверку на наличие микробов не прошли сгущенка «Молочный союз» и «Любимое молоко». В последней даже обнаружили кишечную палочку.

– Не исключено, что микробы проползли в банку «Молочный союз» вместе с микрочастицами шерсти, сена и корма для животных. Их нашли и в сгущенном суррогате «Главпродукт», – пояснил ведущий.

В итоге, ни одну из представленных в этом выпуске сгущенок программа «НашПотребНадзор» не советует.

Ранее NewsVo рассказывал, что прошлый год стал для молочной отрасли Вологодской области не самым легким. Сказались санкции, уход брендов с рынка и внедрение «Честного знака», который также создал ряд проблем.

Накануне представители ряда крупнейших вологодских предприятий молочной отрасли обсудили актуальные проблемы на круглом столе «Молочная промышленность Вологодской области: вызовы и прогнозы».

Многие участники круглого высказали мнение о том, что сейчас назревают проблемы с брендом «Настоящий вологодский продукт». Как считает соучредитель ООО «Фермерское хозяйство «Липин Бор» Валерий Эллер, изначально этот бренд задумывался как помощь для вологодских производителей, однако сейчас он перестал работать.

– По нашему мнению, не нужно было изначально под этот бренд собирать, к примеру, предприятия молочной отрасли и предприятия лесного комплекса, потому что этот совершенно разные производства и объединять лесников и молочников одним брендом не логично, – уверен Эллер.

По мнению Эллера бренд не работает. Молочникам приходится самостоятельно продвигать свою продукцию и развивать бизнес в других регионах, хотя вологодские молочные продукты давно зарекомендовали себя в других регионах.

Тэги: сгущенка, молочная продукция

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодской области выявили потенциально опасную куру
В Вологодской области на 10% увеличат количество граждан, подлежащих призыву
Экологи удивлены новым поручением президента использовать бумажную упаковку вместо пластика
Фанерный завод «Устьелес» в Соколе приостановил производство
Реальная заработная плата в Вологодской области в 2022 году выросла всего на 0,6%
«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике
В Вологде при обрушении крыльца у офиса врачей общей практики пострадала пациентка
В ходе СВО погиб житель Тотемского округа
Житель Вологды потратил 37 тысяч рублей с найденной на улице карты
В Вологде воспитатель не отдала ребенка пьяным родителям, пришлось вызывать Росгвардию

Похожие новости

В Соколе на банке сгущенки нарисовали портреты именитых земляков

Необычный арт-объект появился в парке имени Лощилова

2362
0

Сухонский молкомбинат в Соколе возобновил выпуск сгущенки

Ранее из-за финансовых проблем производство было остановлено

3538
0

Учёные из ВГМХА запатентовали способ получения обезжиренной сгущёнки с иван-чаем

Произведённый таким образом продукт обладает большей пищевой ценностью и получает вкус, близкий к чаю с молоком

1484
0

Сухонский молкомбинат в Соколе временно приостановил выпуск основных видов продукции

На предприятии, как говорят в правительстве, непростая финансово-экономическая ситуация, она связана с задержками в расчетах за поставленное молоко-сырье 

5677
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Родители, которые напишут заявление на получение компенсации за детсад по новым условиям до 30 апреля, получат ее с начала года
В Вологодской области бизнесу пришлось обращаться к прокурору, чтобы получить деньги за госконтракты
Андрей Луценко: «Новая спортивная площадка появится в поселке Можайское Вологодского округа благодаря программе «Народный бюджет»
Стали известны подробности задержания студентки техникума, которая убила собутыльника в Бабаево
11 медалей завоевали вологжане на Первенстве Северо-Западного ФО по боксу
Банк «Открытие»: 42% россиян считают, что их нелегко обмануть в финансовых вопросах
Вологодскую сгущенку раскритиковали в программе «НашПотребНадзор» на телеканале НТВ
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

2632
0
30.03.2023 [БлогоVO]

Какие тайны хранит живопись в доме Пановых в Вологде, и что с изображениями на стенах будет дальше. Интервью с реставратором Михаилом Рогозным

318
0
28.03.2023 [Обзор Прессы]

Пёс, чудом выживший после ДТП, стал звездой фильма в Вологде

586
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика