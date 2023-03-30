Представители предприятий молочной отрасли рассказали об актуальных проблемах

30.03.2023 [Общество]

Представители ряда крупнейших вологодских предприятий молочной отрасли обсудили актуальные проблемы на круглом столе «Молочная промышленность Вологодской области: вызовы и прогнозы», организованном РБК при поддержке Севергазбанка.

2022 год стал для молочной отрасли Вологодской области не самым легким. Сказались санкции, уход брендов с рынка и  внедрение «Честного знака», который также создал ряд проблем. Однако, преодолеть трудности у молочников получилось. 

«Мы постоянно подстраиваемся под запросы потребителей, которые сильно меняются, - рассказал руководитель отдела маркетинга ОАО «Северное молоко» Артем Филиппов. – Нам пришлось производить замену в ассортименте, поскольку какая-то продукция стала пользоваться меньшим спросом, другую, наоборот, стали покупать больше».

По словам Артема Филиппова предприятие справилось с дефицитом упаковки, когда с рынка ушел Тетропак. И это большой плюс. 

Представители Севергазбанка высказали уверенность в том, что трансформация и переориентация бизнеса обусловлена системными направлениями государственной поддержки. По словам заместителя начальника отдела по работе с корпоративными клиентами Севергазбанка Ольги Фалевской, финансовое учреждение отслеживает происходящие трансформации бизнеса и реагирует на изменение условий кредитования. К примеру, для поддержки субъектов МСП банком на постоянной основе реализуются госпрограммы кредитования как с целью пополнения оборотных средств, так и модернизации производства.

В рамках Постановления правительства РФ с субсидированием Минэкономразвития клиенты получают кредитные средства по сниженным ставкам – от 9,5% годовых. Также банк работает по программе АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», где традиционно отсутствуют комиссии за выдачу по данным программам.

Многие участники круглого высказали мнение о том, что сейчас назревают проблемы с брендом «Настоящий вологодский продукт». Как считает соучредитель ООО «Фермерское хозяйство «Липин Бор» Валерий Эллер, изначально этот бренд задумывался как помощь для вологодских производителей, однако сейчас он перестал работать.

«По нашему мнению, не нужно было изначально под этот бренд собирать, к примеру, предприятия молочной отрасли и предприятия лесного комплекса, потому что этот совершенно разные производства и объединять лесников и молочников одним брендом не логично», - уверен Эллер.

По мнению Эллера бренд не работает. Молочникам приходится самостоятельно продвигать свою продукцию и развивать бизнес в других регионах, хотя вологодские молочные продукты давно зарекомендовали себя в других регионах. 

«Если мы что-то сделаем не так, нам это будет стоить с коллегами на рынке потерей репутации. Поэтому наша молочная обойма на рынке настолько крепка, что позволяет делать качественный молочный продукт. В других регионах такого нет. Мы успешно держим марку», - говорит Артем Филиппов.

Такого же мнения придерживается депутат Законодательного собрания Вологодской области Владислав Зворыкин, вологодские молочные продукты необходимо масштабировать, поскольку их качество не вызывает сомнений.

«Один из самых подделываемых продуктов – вологодское масло. Я в Дагестане покупал вологодское масло, хотя при изучении упаковки стало понятно, что это подделка», - рассказал Зворыкин. 

По мнению Зворыкина,необходимо прислушиваться к вологодским молочникам в вопросе продвижения продукции, заявлять об этом, в том числе и на федеральном уровне, потому что продукция предприятий молочного направления входит в ТОП и предприятиям необходима поддержка на уровне региона.

Интерес у производителей вызвала идея создания общего регионального бренда, который смог бы объединить многих производителей и переработчиков молочной продукции под единым названием за пределами Вологодской области.

«Такие мероприятия очень важны именно для Вологодской области, где о качестве нашей молочной продукции говорят далеко за пределами региона. Приятно, когда производители объединяются для решения общих проблем и вызовов, ведь это помогает строить диалог со всеми участниками рынка», - отметил Владислав Зворыкин.

В рамках круглого стола его участники сошлись во мнении, что подобные встречи необходимо проводить с представителями властных структур, чтобы проблемы молочной отрасли удалось обсудить не только в кругу своих партнеров, но и донести их до чиновников, от которых многое зависит в вопросах продвижения продукции как внутри региона, так и за его пределами.

 

Тэги: молоко, производство

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