Общегородской субботник пройдет в Вологде 22 апреля. За ним последует «двухмесячник по благоустройству города» – с 22 апреля по 22 июня. Задача двухмесячника – привести город в порядок после зимы.

Принять участие в субботнике могут организации, предприятия, учебные заведения, УК, ТОСы, а также все желающие вологжане.

– В период проведения двухмесячника будут приведены в порядок зеленые зоны города, водоохранные зоны рек, микрорайоны города и территории, прилегающие к многоквартирным домам, предприятиям, организациям, торговым точкам. Подчеркну, что эти территории не входят в контракт с подрядчиком, осуществляющим уборку города. Департаментом городского хозяйства будут организованы работы по сбору и вывозу мусора от муниципальных учреждений и предприятий, с придорожных газонов и общественных территорий. Для уборки общегородских территорий инвентарь будет предоставлен департаментом, дворов – управляющими компаниями, – говорит начальник департамента городского хозяйства Леонид Степанов.

Заявить о своем участии в субботнике можно по телефону Службы городского хозяйства 72-23-05.

Также частью субботника станет «Весенний кубок Чистоты», который пройдет 22 апреля в рамках международного проекта «Чистые игры». Экоквест состоится на следующих площадках:

Переулок Нагорный (рядом с Ковыринским садом); Парк Мира (со стороны Заречья); Аллея РСО (Архагельская, д. 3); Парк на Машиностроительной; АПОУ ВО «ВКСиИТ» (Советский проспект, 137); Набережная реки Содема (Новгородская,13); Парк Евковка; Территория вдоль ул. Северной от ТЦ «Умелец» до ул. Дальней; Ул. Набережной, село Молочное; Лоста (ул. Пионерская, д.32); Мкр. Прилуки (территория Спасо-Прилуцкого монастыря) ; Аллея Ильюшина; Территория по ул. Трудовой; Территория р. Шограш, за Дворцом Спорта; Карманный парк (дворовая территория ул. Карла Маркса, 60); Территория у Андреевского храма (Пугачева, 1); Скейт-парк «Яма»; Территория под «Горбатым мостом»; Берег реки Содема в мкр. Тепличный; Лукьяново, парк 50-летия Октября.

– Чтобы принять участие в «Чистых играх», необходимо выбрать одну из указанных территорий и зарегистрировать команду по ссылке. Отметим, что «Чистые игры» станут одним из первых мероприятий Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди», который пройдет в Вологде в апреле, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Также сообщается, что подрядчик, который занимается содержанием дорог, уже перешел на весенний формат работ. Идет очистка прилотковых зон от накопившегося за зиму мусора, началась мойка улиц. В планах специалистов также вымыть леерные ограждения, остановочные комплексы и т.д.