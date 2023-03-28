«Чистые игры» состоятся в Вологде 22 апреля

22 апреля в Вологде состоится экологический квест «Чистые игры». Он пройдет в рамках Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди», который по традиции объединяет деловую программу и мероприятия для вологжан. В квесте смогут принять участие все желающие.
«Регистрация на „Весенний Кубок чистоты“ в рамках международного проекта „Чистые игры“ уже стартовала. Квест пройдет на 20 площадках Вологды. Для участия в проекте необходимо выбрать территорию и зарегистрировать команду в составе 2-4 человек, заполнив специальную анкету. Я напомню, что этот проект реализуется уже седьмой год и сегодня уже стал частью стратегии „ЭкоВологда“. За это время в нем приняли участие более 8,5 тысяч человек, собрано свыше 100 тонн отходов, причем большая часть — по принципу раздельного сбора. В прошлом году „Чистые игры“ в Вологде признаны самыми масштабными в России. Уверена, и на этот раз участников будет много. Вологжане, в том числе молодежь, заинтересованы в экологичном поведении, осознанном потреблении, активно внедряют в свою жизнь экопривычки», — рассказала начальник Управления молодежной политики Администрации города Вологды Яна Филиппова.
22 апреля «Чистые игры» пройдут на следующих площадках города:
1. Переулок Нагорный (рядом с Ковыринским садом);
2. Парк Мира (со стороны Заречья);
3. Аллея РСО (Архагельская, д. 3);
4. Парк на Машиностроительной;
5. АПОУ ВО «ВКСиИТ» (Советский проспект, 137);
6. Набережная реки Содема (Новгородская, 13);
7. Парк Евковка;
8. Территория вдоль ул. Северной от ТЦ «Умелец» до ул. Дальней;
9. Ул. Набережной, село Молочное;
10. Лоста (ул. Пионерская, д. 32);
11. Мкр. Прилуки (территория Спасо-Прилуцкого монастыря);
12. Аллея Ильюшина;
13. Территория по ул. Трудовой;
14. Территория р. Шограш, за Дворцом Спорта;
15. Карманный парк (дворовая территория ул. Карла Маркса, 60);
16. Территория у Андреевского храма (Пугачева, 1);
17. Скейт-парк «Яма»;
18. Территория под «Горбатым мостом»;
19. Берег реки Содема в мкр. Тепличный;
20. Лукьяново, парк 50-летия Октября.
Итоговое награждение победителей «Весеннего Кубка чистоты» пройдет в этот же день, 22 апреля, в 18.00.