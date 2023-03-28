«Чистые игры» состоятся в Вологде 22 апреля

22 апреля в Вологде состоится экологический квест «Чистые игры». Он пройдет в рамках Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди», который по традиции объединяет деловую программу и мероприятия для вологжан. В квесте смогут принять участие все желающие.

«Регистрация на „Весенний Кубок чистоты“ в рамках международного проекта „Чистые игры“ уже стартовала. Квест пройдет на 20 площадках Вологды. Для участия в проекте необходимо выбрать территорию и зарегистрировать команду в составе 2-4 человек, заполнив специальную анкету. Я напомню, что этот проект реализуется уже седьмой год и сегодня уже стал частью стратегии „ЭкоВологда“. За это время в нем приняли участие более 8,5 тысяч человек, собрано свыше 100 тонн отходов, причем большая часть — по принципу раздельного сбора. В прошлом году „Чистые игры“ в Вологде признаны самыми масштабными в России. Уверена, и на этот раз участников будет много. Вологжане, в том числе молодежь, заинтересованы в экологичном поведении, осознанном потреблении, активно внедряют в свою жизнь экопривычки», — рассказала начальник Управления молодежной политики Администрации города Вологды Яна Филиппова.