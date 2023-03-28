«Чистые игры» состоятся в Вологде 22 апреля

28.03.2023 [Общество]

22 апреля в Вологде состоится экологический квест «Чистые игры». Он пройдет в рамках Международного экологического форума «Экология: город, экономика, люди», который по традиции объединяет деловую программу и мероприятия для вологжан. В квесте смогут принять участие все желающие.

«Регистрация на „Весенний Кубок чистоты“ в рамках международного проекта „Чистые игры“ уже стартовала. Квест пройдет на 20 площадках Вологды. Для участия в проекте необходимо выбрать территорию и зарегистрировать команду в составе 2-4 человек, заполнив специальную анкету. Я напомню, что этот проект реализуется уже седьмой год и сегодня уже стал частью стратегии „ЭкоВологда“. За это время в нем приняли участие более 8,5 тысяч человек, собрано свыше 100 тонн отходов, причем большая часть — по принципу раздельного сбора. В прошлом году „Чистые игры“ в Вологде признаны самыми масштабными в России. Уверена, и на этот раз участников будет много. Вологжане, в том числе молодежь, заинтересованы в экологичном поведении, осознанном потреблении, активно внедряют в свою жизнь экопривычки», — рассказала начальник Управления молодежной политики Администрации города Вологды Яна Филиппова.

 22 апреля «Чистые игры» пройдут на следующих площадках города:

1. Переулок Нагорный (рядом с Ковыринским садом);

2. Парк Мира (со стороны Заречья);

3. Аллея РСО (Архагельская, д. 3);

4. Парк на Машиностроительной;

5. АПОУ ВО «ВКСиИТ» (Советский проспект, 137);

6. Набережная реки Содема (Новгородская, 13);

7. Парк Евковка;

8. Территория вдоль ул. Северной от ТЦ «Умелец» до ул. Дальней;

9. Ул. Набережной, село Молочное;

10. Лоста (ул. Пионерская, д. 32);

11. Мкр. Прилуки (территория Спасо-Прилуцкого монастыря);

12. Аллея Ильюшина;

13. Территория по ул. Трудовой;

14. Территория р. Шограш, за Дворцом Спорта;

15. Карманный парк (дворовая территория ул. Карла Маркса, 60);

16. Территория у Андреевского храма (Пугачева, 1);

17. Скейт-парк «Яма»;

18. Территория под «Горбатым мостом»;

19. Берег реки Содема в мкр. Тепличный;

20. Лукьяново, парк 50-летия Октября.

Итоговое награждение победителей «Весеннего Кубка чистоты» пройдет в этот же день, 22 апреля, в 18.00.

Тэги: чистые игры, уборка, субботники

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