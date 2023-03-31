Жена хоккеиста «Северстали», сбившая девочку на пешеходном переходе в Череповце, заплатила штраф

Сбившую ребенка на Porsсhe жену хоккеиста «Северстали» Даниила Вовченко Яну Вовченко-Александрову оштрафовали за непропуск пешехода. Производство по делу прекращено. Ушибы, которые получила девочка в результате ДТП в Череповце, судебно-медицинские эксперты признали как повреждения, не причинившие вред здоровью, поэтому в действиях водителя отсутствует состав административного правонарушения. Об этом Яна рассказала сама.

Ранее NewsVo писал, что Яну штрафовали за вождение более 30 раз.

Ранее на улице Батюшкова в Череповце произошло ДТП с участием Яны Вовченко-Александровой. Женщина, управляя Porsche, сбила пятиклассницу. 11-летняя девочка переходила дорогу со своим 65-летним дедом в Череповце. Внезапно на скорости на пешеходный переход вылетел зеленый автомобиль Porsche Macan. Пятиклассницу увезли в больницу. Там у неё диагностировали ушибы головы и ног, ее дед не пострадал.

По словам виновницы ДТП, в момент ДТП она ехала на работу.

«Когда увидела дедушку с девочкой, постаралась максимально уйти от удара. Дедушку не задела, а девочку по касательной. Она упала, но обошлось без переломов или тяжких травм. У нее ушиб мягких тканей», — сообщила женщина и добавила, что не снимает с себя вины.

Стоит отметить, что Яна решила сама возместить моральный вред ребенку, хоть и не обязана это делать.