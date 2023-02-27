Жена хоккеиста, сбившая ребенка на Porsсhe в Череповце, получала штрафы за вождение более 30 раз

Сбившую ребенка на Porsсhe жену хоккеиста «Северстали» Даниила Вовченко Яну Вовченко-Александрову штрафовали за вождение более 30 раз. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, Вовченко-Александрову штрафовали как за превышение скорости, так и за непредоставление преимущества пешеходам.

Ранее на улице Батюшкова в Череповце произошло ДТП с участием Яны Вовченко-Александровой. Женщина, управляя Porsche, сбила пятиклассницу. 11-летняя девочка переходила дорогу со своим 65-летним дедом в Череповце. Внезапно на скорости на пешеходный переход вылетел зеленый автомобиль Porsche Macan. Пятиклассницу увезли в больницу. Там у неё диагностировали ушибы головы и ног, ее дед не пострадал.

По словам виновницы ДТП, в момент ДТП она ехала на работу.