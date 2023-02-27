Жена хоккеиста, сбившая ребенка на Porsсhe в Череповце, получала штрафы за вождение более 30 раз

27.02.2023 [Происшествия]

Сбившую ребенка на Porsсhe жену хоккеиста «Северстали» Даниила Вовченко Яну Вовченко-Александрову штрафовали за вождение более 30 раз. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, Вовченко-Александрову штрафовали как за превышение скорости, так и за непредоставление преимущества пешеходам.

Ранее на улице Батюшкова в Череповце произошло ДТП с участием Яны Вовченко-Александровой. Женщина, управляя Porsche, сбила пятиклассницу. 11-летняя девочка переходила дорогу со своим 65-летним дедом в Череповце. Внезапно на скорости на пешеходный переход вылетел зеленый автомобиль Porsche Macan. Пятиклассницу увезли в больницу. Там у неё диагностировали ушибы головы и ног, ее дед не пострадал.

По словам виновницы ДТП, в момент ДТП она ехала на работу.

«Когда увидела дедушку с девочкой, постаралась максимально уйти от удара. Дедушку не задела, а девочку по касательной. Она упала, но обошлось без переломов или тяжких травм. У нее ушиб мягких тканей», — сообщила женщина и добавила, что не снимает с себя вины. 

Тэги: происшествия, ДТП, ребенка сбили

ТОП НЕДЕЛИ

Программа масленичных гуляний в Вологде, Череповце и в районах Вологодской области 25 и 26 февраля
Четырехлетняя девочка и женщина погибли в ДТП под Вологдой
Авария на магистральном тепловоде в Южном районе Вологды произошла 23 февраля
Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Вологде 23 февраля
Дениса Долженко освободили от депутатской деятельности на профессиональной основе
Главврачу Вологодского областного онкодиспансера продлили заключение под стражей
Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП в Великоустюгском районе 23 февраля
Зоозащитники из Череповца спасли щенка из ужасных условий, но хозяйка написала на них заявление
Вологодскую область к концу февраля накроет снегом
Автомобиль врезался в здание аптеки на улице Зосимовской в Вологде

Похожие новости

В 2022 году в Вологодской области на железных дорогах было травмировано 9 человек

Главной причиной, которая приводит к несчастным случаям, является личная неосторожность людей и грубые нарушения установленных правил поведения на железнодорожном транспорте

1204
0

В Сокольском районе в результате ДТП погиб пешеход

Он переходил дорогу в неустановленном месте

1028
0

В Череповце пьяный водитель во дворе сбил девушку

Госпитализация пострадавшей не потребовалась

1307
0

В Великом Устюге просят помощи в поисках 12-летнего мальчика, который утонул с отцом на рыбалке

Администрация Великоустюгского района просит местных жителей с плавсредствами оказать содействие в поисках погибшего

1469
0

Прокуратура начала проверку по факту обрушения моста через реку Шограш

По результатам проверки будет дана оценка действиям органа местного самоуправления

2736
0

Две собаки погибли во время пожара в Вологде

Происшествие случилось накануне в квартире дома на улице Возрождения

1532
0

Пермскому стрелку ампутировали часть ноги

О состоянии пострадавших во время происшествия в пермском госуниверситете рассказала глава регионального минздрава

2189
0

Причины смерти череповчанки выяснят эксперты

Женщина, получившая травму при невыясненных обстоятельствах, скончалась в больнице Череповца

2643
0

Нетрезвый мужчина утонул в Великом Устюге

Тело погибшего ищут сотрудники службы спасения

1895
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Крупные корпоративные клиенты банка «Открытие» смогут подключать услугу трехстороннего акцепта дистанционно
Андрей Луценко: «Вологодская область на первом месте в СЗФО по объему ремонта автомобильных дорог за период 2019-2022 годов»
В Тотьме вынесли приговор мужчине, который убил своего знакомого из «чувства сострадания»
Перерасчет за тепло будет сделан жителям домов, которые сидели без отопления из-за аварии на сетях ТГК-2
Жена хоккеиста, сбившая ребенка на Porsсhe в Череповце, получала штрафы за вождение более 30 раз
В Череповце подрядчик обязал МКУ «Управление капитального строительства и ремонтов» оплатить качественно выполненные работы через суд
«Открытие Авто»: большинство россиян уверены, что ушедшие автобренды со временем вернутся в Россию, а автомобили продолжат дорожать
 
16.02.2023 [Общество]

И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

1806
0
26.02.2023 [БлогоVO]

Ещё один ролик на 7 мин в Семёнково на масленицу 2023

546
0
21.02.2023 [Обзор Прессы]

«Я просто в подушку ору»: как педагоги снимают стресс

750
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика