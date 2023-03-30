В Великоустюгском районе задержали адвоката, подозреваемого в мошенничестве и присвоении

30.03.2023 [Происшествия]

В Великоустюгском районе следователи в рамках расследования уголовного дела в отношении руководителя ООО «Агентство Недвижимости „Уютный дом“», обвиняемого в мошенничестве и присвоении, задержали его пособника — 45-летнего адвоката — подозреваемого в совершении аналогичных преступлений.

Как NewsVO сообщал ранее, руководитель агентства заключал договоры займа с физическими лицами и принимал от них деньги, гарантируя прибыль от деятельности фирмы. Обещанные вознаграждения он выплачивал из денег, полученных от новых пайщиков. Таким образом, он незаконно завладел средствами 36 потерпевших. Кроме того, мужчина заключил с одним из потерпевших договор на оказание услуги по оформлению документов и покупке земельного участка. Тот передал ему на эти цели 1,4 млн. рублей, а директор агентства присвоил деньги.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина совершал преступления в группе лиц по предварительному сговору с адвокатом региональной адвокатской палаты. Уголовные дела в их отношении были объединены в одно производство.

«По версии следствия, фигуранты на протяжении 2016–2019 гг. совершали хищение денежных средств, полученных от граждан на основании заключенных договоров займа. Обещанный вкладчикам, введенным в заблуждение, возврат денежных средств со стабильной выплатой процентов не осуществлялся, поскольку злоумышленники не намеревались и не имели возможности выполнить взятые на себя обязательства. Для придания законности своей деятельности и привлечения наибольшего количества граждан, в том числе имеющих государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, фигуранты  действовали через созданное ими в г. Великий Устюг агентство недвижимости, через которое похитили внесенные 36-ю гражданами денежные средства на сумму, превысившую 46,5 млн. рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Решается вопрос об аресте задержанного. Расследование продолжается.

Тэги: присвоение, мошенничество, кооператив, обман, адвокаты, уголовное дело
видео пресс-службы УФСБ РФ по Вологодской области

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