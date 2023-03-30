В Кирилловском районе бывшего капитана теплохода осудили за растрату почти 17 тонн топлива

30.03.2023 [Общество]

В Кирилловском районе суд вынес приговор 66-летнему, 51-летнему и 46-летнему мужчинам, признанным виновными в растрате и пособничестве в растрате.

Как NewsVO сообщал ранее, с апреля по июнь 2020 года 66-летний обвиняемый, будучи капитаном теплохода «Рассвет», при содействии остальных подсудимых похитил 16,9 тонн дизельного топлива. Украденное они продали за полмиллиона рублей и поделили вырученные деньги между собой.

«Подсудимые полностью признали свою вину. Обстоятельствами, смягчающими наказание 66-летнему и 46-летнему подсудимым, является добровольное возмещение ущерба, причиненного преступлением, а 51-летнему подсудимому — активное способствование раскрытию и расследованию преступления», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

66-летнему осуждённому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Его 51-летний подельник получил один год и три месяца лишения свободы условно, а 46-летнему мужчине назначено наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно.

Тэги: растрата, топливо, теплоходы, уголовное дело, суд, приговор

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