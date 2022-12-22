В Вологодской области бывшего капитана теплохода будут судить за растрату почти 17 тонн топлива

В Вологодской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего капитана грузового теплохода, обвиняемого в растрате.

По версии следствия, с апреля по июнь 2020 года обвиняемый, будучи капитанам теплохода ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей» при содействии двух пособников похитил 16,9 тонн дизельного топлива. Потом он продал горючее третьему лицу. Сумма ущерба составила больше 800 тысяч рублей.

«Противоправная деятельность фигурантов уголовного дела пресечена сотрудниками УФСБ России по Вологодской области», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

В ходе предварительного расследования мужчина полностью погасил ущерб. Уголовное дело в его отношении передано в суд для рассмотрения по существу. Отмечается, что его подельникам также предъявлено обвинение.