Экскурсия по выставке дамских аксессуаров 19-го века пройдет в Вологде 1 апреля

29.03.2023 [Культура]

Экскурсия по выставке дамских аксессуаров 19-го века пройдет 1 апреля в вологодском музее «Мир забытых вещей».

– Друзья, вы хотели бы узнать, как дамы 19-го века проверяли, безопасной ли температуры щипцы для завивки волос? А как умудрялись надеть тончайшую лайковую перчатку? Как пахли старинные духи? Как в позапрошлом веке выглядели журналы мод? – интригуют экскурсоводы.

Посетителей ждет рассказ о буднях женщин 19-го века. В экскурсии используются элементы интерактива, демонстрация аксессуаров дамского гардероба и посещение экспозиции «Детская».

Вы сможете рассмотреть уникальные гравюры из дамских модных журналов 19 – начала 20 веков из частного собрания просветительского проекта «Музей на ладони» (г. Москва).

Начало экскурсии «Модный курьер» 1 апреля в 12:00 в музее «Мир забытых вещей» по адресу: Вологда, Ленинградская, 6.

Возрастные ограничения: (6+).
 

Тэги: выставка, история, мода, женщины, культура

ТОП НЕДЕЛИ

В Вологодской области выявили потенциально опасную куру
Экологи удивлены новым поручением президента использовать бумажную упаковку вместо пластика
Сотрудники ВИПЭ ФСИН спасли малыша, замерзающего на улице в одном подгузнике
«Откосили»: Магистраль не будет восстанавливать кусты в Вологде, которые сначала посадила, а потом скосила
В зоне СВО погиб житель Шекснинского района
В Вологде ночью сгорела квартира из-за заряжающегося телефона
Алина Пеклецова: «Вологодским лыжникам негде тренироваться, даже спортивную школу хотят закрыть»
В Вологде при обрушении крыльца у офиса врачей общей практики пострадала пациентка
Пласт снега упал с крыши многоэтажного дома и чуть не убил семью вологжан
В ходе СВО погиб житель Тотемского округа

Похожие новости

Выставка портретов из трех музеев проходит в Вологде

Здесь представлены отреставрированные художественные памятники

571
0

Выставка картин народного художника России Василия Нестеренко проходит в Вологде

Здесь представлены пейзажи, портреты, сюжетно-тематические картины, написанные художником в разные периоды в его поездках по России и за рубежом

580
0

Вологжанам предлагают узнать об инопланетянах

Интерактивная выставка «Корпорация инопланетян» открылась в ТЦ «Остров»

1014
0

Выставка живописи трех художников проходит в галерее «Красный мост» в Вологде

Вход свободный

1116
0

Выставка работ новгородского художника-авангардиста Стоса Карпова открывается в Вологде

На открытии 26 марта пройдет конкурс, призом в котором станет картина Стоса Карпова

985
0

О женском образовании в дореволюционной России расскажет новая выставка в Вологде

Это итоговая выставка проекта «Прошло 100 лет: мы изменились?»

1136
0

Лекция о роли малых рек в городах пройдет в Вологде 18 марта

Мероприятие пройдет на площадке выставки «Малая река большого города» в Вологодском музее-заповеднике

1047
0

Пейзажи и натюрморты Галины Дементьевой представлены в Шаламовском доме в Вологде

Галина Дементьева — известный в Вологде художник-педагог

943
0

Работы художника-модельера Нины Вороновой представлены в Вологде

Выставка работает в Доме Корбакова

940
0

Выставка, посвященная сестрам Эндауровым, открылась в Доме-музее Александра Можайского

В экспозиции представлены фотографии, документы, девичьи предметы 19 – начала 20 веков, рисунки и открытки Елизаветы Бем и Любови Эндауровой

1559
0

100-летие со дня рождения фотографа Церковницкого отмечают в Кириллове

Вечер памяти прошел в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике

814
0

Выставка украшений и композиций для оформления интерьера откроется в Вологде 10 марта

Автор работ – художник по металлу Сергей Поздняков

1055
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Билайн дарит новым абонентам из Вологодской области дополнительный интернет-трафик
В Вологде владелец помещения на городском рынке задолжал 296 тысяч рублей за содержание имущества
Старинные деревянные расписные двери из частной коллекции поступили в Кирилло-Белозерский музей-заповедник
Экскурсия по выставке дамских аксессуаров 19-го века пройдет в Вологде 1 апреля
Тема мощения городских улиц станет предметом общественной дискуссии в Вологде 4 апреля
Военнослужащие и члены их семей получили 180 тысяч кредитных каникул на сумму 69,3 млрд рублей
Экс-главу поселения в Тотемском районе будут судить за присвоение и служебный подлог
 
29.03.2023 [Общество]

«Привязали ребенка к стулу!»: в Соколе родители возмущены методами воспитания их детей в садике

1339
0
29.03.2023 [БлогоVO]

Самые опасные политики – это неучи по истории

228
0
28.03.2023 [Обзор Прессы]

Пёс, чудом выживший после ДТП, стал звездой фильма в Вологде

393
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика