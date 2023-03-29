Экскурсия по выставке дамских аксессуаров 19-го века пройдет в Вологде 1 апреля

Экскурсия по выставке дамских аксессуаров 19-го века пройдет 1 апреля в вологодском музее «Мир забытых вещей».

– Друзья, вы хотели бы узнать, как дамы 19-го века проверяли, безопасной ли температуры щипцы для завивки волос? А как умудрялись надеть тончайшую лайковую перчатку? Как пахли старинные духи? Как в позапрошлом веке выглядели журналы мод? – интригуют экскурсоводы.

Посетителей ждет рассказ о буднях женщин 19-го века. В экскурсии используются элементы интерактива, демонстрация аксессуаров дамского гардероба и посещение экспозиции «Детская».

Вы сможете рассмотреть уникальные гравюры из дамских модных журналов 19 – начала 20 веков из частного собрания просветительского проекта «Музей на ладони» (г. Москва).

Начало экскурсии «Модный курьер» 1 апреля в 12:00 в музее «Мир забытых вещей» по адресу: Вологда, Ленинградская, 6.

Возрастные ограничения: (6+).

