Две бесплатные лекции социального психолога Ольги Гулевич пройдут в Вологде 22 и 23 апреля

29.03.2023 [Культура]

Две бесплатные лекции московского социального психолога Ольги Гулевич пройдут в Вологде 22 и 23 апреля.

Лекция «Как интернет влияет на психологическое здоровье? Социальные сети и психологическое благополучие пользователей» пройдет 22 апреля в 12:00 в Информационно-библиотечном комплексе ВоГУ по адресу: Вологда, Галкинская, 1.

– Интернет – неотъемлемая часть жизни современного человека. С помощью этой сети мы узнаем, что происходит вокруг и получаем образование, развлекаемся и поддерживаем связи с людьми. В публичном пространстве время от времени вспыхивают дискуссии о «пользе» и «вреде» интернета. На протяжении трех последних десятилетий психологи пытаются понять, какое влияние интернет-коммуникация оказывает на состояние людей. На лекции мы поговорим о том, как и почему интернет влияет на наше психологическое благополучие, и что с этим делать, – говорится в анонсе лекции.

Регистрация на эту лекцию по ссылке.

Лекция «От внешнего вида к личностным чертам: как мы воспринимаем других людей?» пройдет 23 апреля в 15:00 в Интеллект-центре (Библиотека № 21) по адресу: Вологда, Гагарина, 35.

– Прохожий обращается к вам с просьбой. Сосед просит одолжить ему денег. Коллега по работе предлагает войти в новый проект. Политик призывает отдать за него свой голос. Как вы поступите? Ответ во многом зависит от представления об этих людях. Одна из базовых психологических потребностей – это потребность понять, что происходит вокруг. Когда мы встречаем человека, то пытаемся создать его «психологический портрет». На основе внешних, хорошо заметных особенностей, например, внешнего вида или отдельных высказываний, мы приписываем человеку черты, находим объяснения его поступкам и делаем предположения о его дальнейшем поведении. На лекции мы поговорим о том, как это происходит, какие ошибки мы допускаем в этом процессе, и к чему это приводит, – об этом вы узнаете на мероприятия.

Регистрация на эту лекцию по ссылке.

Социальный психолог Ольга Гулевич – доктор психологических наук, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ (г. Москва), лучший преподаватель 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 гг. (выбор студентов и выпускников «Вышки»). 

Организует визит лектора в Вологду местная научно-популяризаторская артель «Научпоп». Ранее NewsVo рассказывал, что эта артель проводит сбор средств на проведение в Вологде научно-популярных лекций, бесплатных для населения. 

Участие в лекциях бесплатное. 

Необходима предварительная регистрация. 

Количество мест ограничено.

Возрастные ограничения: (12+).

Тэги: лекция, социология, психология

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