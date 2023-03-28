Началась реставрация дома-музея Можайского под Вологдой

Реставрация дома-музея Александра Можайского началась под Вологдой 28 марта.

Напомним, сейчас доме, где раньше жила семья Можайских, находится филиал Вологодского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Здание является объектом культурного наследия федерального значения.

Более 30 лет, с момента открытия музея 4 ноября 1986 года, комплексной реставрации здания не проводилось. В минувшем году специалисты «Вологдареставрации» разработали проект восстановления и приспособления объекта под современное использование.

– Проект предусматривает выполнение комплексной реставрации здания: полную замену фундаментов, реставрацию внутренних стен и потолков, реконструкцию наружных сетей, замену внутренних инженерных сетей и оборудования. Разработана также планировка территории и благоустройство участка вокруг здания. Реставрация пройдет в два этапа, – сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

На время проведения работ экспонаты дома-музея будут отправят в музейные хранилища на территории Вологодского кремля.

Сообщается, что памятник восстановят за счет средств областного бюджета в рамках государственной программы «Наследие Вологодчины». В этом году на работы выделены 35 млн рублей.

– Важно, чтобы патриотическая тема, связанная с созданием первого летательного аппарата, продолжала звучать, и музей мог бы организовывать просветительные занятия, лекции для школьников и студентов, – говорится в пресс-релизе правительства Вологодской области.

– Указом Президента России в январе этого года были внесены изменения в основы государственной культурной политики. Возрастает роль объектов культурного наследия, которые для нас являются воплощением накопленного прошлыми поколениями опыта. Без его сохранения и изучения невозможно идти в будущее, невозможно правильное воспитание нашего подрастающего поколения. Поэтому очень важно, чтобы в нашем регионе восстанавливались такие объекты, как дом, в котором жил и работал «отец русской авиации» Александр Можайский. Важно сохранить этот памятник для потомков, – отметила заместитель Губернатора Вологодской области Лариса Каманина.

Споры о том, кого же считать первым создателем самолета, ведутся давно. Официально в мире создателями первого самолета считаются американцы братья Райт.

Можайский занимался разработкой летательного аппарата раньше братьев Райт, но при его жизни самолет так и не взлетел. В 1882 году, когда состоялся показательный полет разработанного им аппарата, была ветреная погода. Самолет взлетел, но, поднявшись на высоту чуть более 11 метров и пролетев 200 метров, резко накренился, задел крылом поле и рухнул.

Братья Райт начнут летать на змеях-планерах только через девять лет после этого. Через 17 лет они создадут свой первый моторизированный аппарат, он пролетит 57 метров и упадет.

В 2014 году последователи Можайского – российские авиамоделисты – построили по чертежам Александра Федоровича аппарат из современных материалов и подняли его в небо. По их словам, аппарат смог взлететь без проблем даже с травы.

Дом-музей Можайского находится в 12 километрах от Вологды в поселке Можайское.

– Сам дом - деревянный двухэтажный, с двумя флигелями, является памятником XIX века. Когда-то он имел совсем другой вид, но время многое в нем изменило. История этого дома связана с именем известного инженера-авиаконструктора Александра Федоровича Можайского. Он жил и работал здесь с 1861 по 1868 годы. В те времена село это называлось по-другому – Котельниково. Здешняя усадьба досталась Можайскому как приданое за его женой Любовью Дмитриевной, дочерью надворного советника Кузьмина, – говорится о здании на сайте Вологдареставрации.

После смерти жены в 1868 году Александр Федорович Можайский уезжает из поместья. Здесь остается его теща и двое сыновей – Николай и Александр. Позже, женившись, один из сыновей – Александр Александрович – становится полновластным хозяином дома. В это время надстраивается второй этаж, так как семья была многочисленной: Александр с женой и шестеро детей.

В 1917 году Александр Александрович подписывает документы, в которых официально отказывается от владения усадьбой в пользу народа. Так он сохраняет дом – пусть не для себя, но для потомков, – а сам с семьей уезжает в Москву.

После революции в этом доме было контора, клуб и даже склад. В 1957 году дом переоборудовали под коммунальную квартиру, где поселились 50 (!) семей.