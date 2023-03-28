В Череповце заочно арестовали гражданина Таджикистана, изнасиловавшего случайную попутчицу

28.03.2023 [Происшествия]

В Череповце суд вынес решение об аресте 30-летнего гражданина республики Таджикистан, заочно обвиняемого в изнасиловании. Мужчина объявлен в международный розыск.

«Органами следствия мужчина обвиняется в том, что в марте 2023 года в ночное время он подвозил на своем автомобиле, согласившуюся с ним поехать, ранее незнакомую 18-летнюю девушку, находящуюся в состоянии алкогольного опьянения, и совершил в автомобиле в отношении нее половое сношение с применением насилия», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

С учётом того, что обвиняемый скрылся от органов предварительного расследования, характеристики его личности и некоторых других обстоятельств, суд избрал ему меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с момента его задержания на территории РФ.

Тэги: изнасилование, иностранцы, уголовное дело

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