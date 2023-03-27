В Великом Устюге обвалился фасад детского сада на улице Красной

В Великом Устюге обвалился фасад детского сада «Клара Цеткин» на Красной, 113. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Великоустюгского района Александр Кузьмин.

«Дом является объектом культурного наследия регионального значения. Это очень осложняет и замедляет принятие решений по ремонту. Учебно-воспитательный процесс в здании (здесь располагается детский сад) временно остановим», — говорится в сообщении.

Детей направили в другие дошкольные учреждения. Власти ищут подрядчика, который сможет выполнить ремонт. Место обрушения огородили и расчищают.